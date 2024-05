30 Millionen Euro Förderung für besseres Internet auf der Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Die dunkelgrauen Flecken sollen von der Landkarte verschwinden: In Pfronstetten, Zwiefalten, Engstingen, Gomadingen, Hohenstein und Münsingen soll die Breitband-Internetverbindung ausgebaut werden. Das teilte das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg mit. Demnach erhält die Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbh & Co. KG (BLS) rund 13,5 Millionen Euro Breitbandförderung für den Netzausbau in den Gemeinden. Bereits im November 2023 konnte die BLS bereits einen Breitbandförderbescheid des Bundes über 17 Millionen Euro entgegennehmen.

»Zusammen mit den Geldern des Bundes stehen damit mehr als 30 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung, um die Bürgerinnen und Büger sowie Betriebe in Pfronstetten, Zwiefalten, Engstingen, Gomadingen, Hohenstein und Münsingen an das Glasfasernetz anzuschließen«, sagte Landrat Dr. Ulrich Fiedler über die Förderzusagen. »Durch einen flächendeckenden Glasfaserausbau halten wir auch den ländlichen Raum attraktiv und sorgen für eine Chancengleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger. Ganz besonders im ländlichen Raum benötigen wir dafür die finanzielle Unterstützung von Land und Bund. Wir werden uns daher auch weiterhin intensiv um Breitbandfördermittel bemühen, so wie aktuell um Gelder aus dem Fördertopf des Bundes für 2024.«

Die BLS als Zuwendungsempfängerin wird nun mit den erhaltenen Fördergeldern den Ausbau der digitalen Infrastruktur für die Kommunen Engstingen, Hohenstein, Gomadingen, Münsingen, Pfronstetten und Zwiefalten im Landkreis Reutlingen vorantreiben und über 2.000 Glasfaserhausanschlüsse realisieren. (eg)