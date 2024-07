Im Schülerforschungszentrum Südwürttemberg in Eningen finden wissbegierige Jugendliche die Möglichkeit sich geistig auszutoben. Am Samstag stellt sich die Einrichtung der Öffentlichkeit vor.

Seit acht Jahren betreut Joachim Groß junge Menschen im Schülerforschungszentrum in Eningen. Aktuell lernen Schüler dort, einen aus Fischertechnik zusammengebauten Aufzug zu programmieren. Foto: Dieter Reisner Seit acht Jahren betreut Joachim Groß junge Menschen im Schülerforschungszentrum in Eningen. Aktuell lernen Schüler dort, einen aus Fischertechnik zusammengebauten Aufzug zu programmieren. Foto: Dieter Reisner

