Wo soll die Regionalstadtbahn durch Pfullingen fahren?

PFULLINGEN. Die Regional-Stadtbahn (RSB) bewegt: Zahlreiche Pfullingerinnen und Pfullinger waren trotz des strömenden Regens auf den Marktplatz gekommen, um über die Frage zu diskutieren, auf welcher Trasse die Stadtbahn durch die Echazstadt fahren soll. Zwei Varianten sind möglich: Die »Alte Bahntrasse« führt – wie ihr Name schon vermuten lässt – vom Südbahnhof auf der alten Bahntrasse am Stadtkern vorbei in Richtung der ehemaligen Gärtnerei Hortense. Die »Innenstadttrasse« verläuft vom Südbahnhof über die Marktstraße mitten durch die Stadt.

»Sie soll auf keinen Fall durchs Wohngebiet fahren«, sagt Erika Knop. Die 80-Jährige hat Sorge, dass die Bäume und Sträucher, die entlang des Radwegs stehen, weichen müssen, wenn die Stadtbahn über die alte Bahntrasse rollt. »Die Bahn soll durch die Innenstadt, da gehört sie auch hin.« Das findet auch Ulrike Blanke, schließlich sei das ganze kulturelle Angebot in der Innenstadt, sowie die Schulen und der Marktplatz mit seinen Märkten. »Die Stadtbahn sollte dort fahren, wo auch die Menschen sind.«

Alle Haltestellen zu weit weg

Anders sieht es Heike Götz: Egal wo die Regional-Stadtbahn entlangfahren wird, für die Anwohnerin auf dem Ahlsberg sind alle Haltestellen zu weit weg. Das Auto sei für sie am attraktivsten, vor allem seit sie vermehrt von Zuhause aus arbeiten könne. »Wenn ich mich aber entscheiden müsste, wäre ich dafür, dass die Bahn auf der alten Bahntrasse fährt«, sagt die 57-Jährige. Vor allem auch deswegen, weil bei Tunnelsperrungen der gesamte Verkehr durch die Pfullinger Innenstadt fahre und es dort an einigen Stellen - wie dem Lindenplatz - jetzt schon ziemlich eng werde.

Margret Vohrer-Engel (links) und Isabella Wilkening denken, dass es, wenn die Regional-Stadtbahn erst einmal fährt, weniger Verkehr geben könnte. Sie sind für die »Innenstadttrasse«. Foto: Schanz Margret Vohrer-Engel (links) und Isabella Wilkening denken, dass es, wenn die Regional-Stadtbahn erst einmal fährt, weniger Verkehr geben könnte. Sie sind für die »Innenstadttrasse«. Foto: Schanz

Das Tunnelargument können Isabella Wilkening und Margret Vohrer-Engel nicht nachvollziehen: »Die Stadtbahn soll ja auch dazu beitragen, dass weniger Menschen mit dem Auto fahren.« Sie glauben, dass sich die Verkehrslage beruhigen könnte, weil mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. »Das ist doch auch für die Älbler gut, die dann nicht mehr mit dem Auto ins Tal kommen müssen.« Dass die Regional-Stadtbahn allgemein ein großes Thema ist, merken die beiden. »An jeder Ecke und in vielen Vereinen wird darüber gesprochen«, sagt Vohrer-Engel. Sie und Wilkening hoffen einfach, dass den Radfahrern der Radweg erhalten bleiben kann und das genauso grün, wie er aktuell ist.

Interessensgemeinschaft gegründet

Zeljko Lubina ist Mitglied in der neu gegründeten Interessensgemeinschaft, die sich für die »Innenstadttrasse« einsetzt, und spricht für eine kleine Gruppe von Menschen, die sich um ihn herum versammelt hat: »Wir verstehen, dass das Projekt Stadtbahn wichtig ist, aber wir verstehen nicht, warum so viel diskutiert wird.« Für den 42-Jährigen ist klar, dass die Strecke durch die Innenstadt die einzig richtige ist. Denn dort seien die Menschen: »Wer soll denn in die Bahn einsteigen, wenn sie nicht dort fährt, wo das Leben stattfindet?«

So sieht das auch sein Mitstreiter Reinhard Schneider. Außerdem hofft er, dass so der »Grünstreifen entlang des Radwegs« erhalten bleiben kann, »der ja auch für das Klima in Pfullingen wertvoll ist«. Ihm ist eine Sache noch wichtig: »Ich finde, dass die Bürger bei der Entscheidung mit ins Boot geholte werden sollen.« Klar gebe es Stadträte, die die Interessen der Pfullinger vertreten, doch Schneider fordert eine Bürgerbeteiligung. »Die Planung ist das eine, aber sich dann anzuschauen, wie alles vor Ort aussieht, ist das andere und da wissen wir Anwohner mehr von.« Er wundert sich zudem, wie das mit der Finanzierung für die Instandhaltung laufen soll, wo doch die Kommunen kein Geld mehr hätten »und Pfullingen schon gar keins«.

Vorhaben gar nicht realisieren

Auch Roland Jänsch ist ein klarer Befürworter der Trassenführung durch die Stadt. »Es wäre eine Belebung für die Innenstadt«, betont er, auch die Schüler wären näher an ihren Schulen, ebenso die Kunden von Kaufland oder Marktkauf. Zudem befinde sich heute auf der alten Bahntrasse der Radweg und ein Grünstreifen, die komplett erhalten bleiben sollten. »Die Bahn fährt durch das Niemandsland«, so die Meinung von Marina und Rolf Jauerneck zur Variante außerhalb, »sie muss in die Stadt rein«. Daher ihr klares Plädoyer für die zweite Variante. Noch lieber allerdings wäre es ihnen, wenn das Vorhaben gar nicht realisiert würde. Es handle sich um ein reines »Prestigeobjekt«, bei dem Geld vergraben werde – »Schwachsinn«, sagt Marina Jauerneck.

Ähnliche Zweifel Richtung Bezahlbarkeit und Rentabilität hegt Harald Weigle. Angesichts der hohen Fahrpreise blieben viele Fahrzeuge des ÖPNV heute schon dünn besetzt, so seine Beobachtung. »Wir werden dabei langfristig draufzahlen«, fürchtete er angesichts der immensen Investitionen für die RSB. Er sehe das Vorhaben deshalb als reinen Luxus, ein »nice to have«, den man sich nicht leisten sollte, wenn man kein Geld hat. Aber sollte sie kommen, die Regional-Stadtbahn, dann »ganz klar durch die Innenstadt«, so Weigle: »Es heißt ja Regional-Stadtbahn und nicht Regional-Umgehungsbahn«.

Belebung der Innenstadt

Eine Argumentation übrigens, die mehrere GEA-Leser im Gespräch anbrachten. Es sei ja so, dass die Trassenführung schon im Namen festgelegt sei, wurde immer wieder betont. »Diese Bahn gehört natürlich in die Stadt«, sagt auch Uli Herrmann. Zumal dies für eine Belebung der Innenstadt sorgen könnte, für ihn besonders wichtig in Zeiten, in denen immer über das Sterben derselben geklagt werde.

Reinhard Schneider ist Teil der Interessensgemeinschaft, die sich für die »Innenstadttrasse« starkmacht. Foto: Schanz Reinhard Schneider ist Teil der Interessensgemeinschaft, die sich für die »Innenstadttrasse« starkmacht. Foto: Schanz

Maike Renz ist mit ihren beiden Kindern gekommen. Die 37-Jährige ist für die Innenstadttrasse. Sie wohnt in der Burgstraße und ist viel mit dem Rad unterwegs. Für Jakob ist klar, fährt die RSB auf der Bahntrasse, dann ist der sichere Radweg passé und die Bäume weg, sagt er. Seine Mutter führt die Nähe zu den Geschäften als klaren Pluspunkt für die Innenstadtstrecke an und dass sie schneller zu erreichen ist für alle, die Richtung Georgenberg wohnen.

Verkehrspolitischer Fehler

Für Willi Fischer (78) ist es keine Frage, wo die Stadtbahn mal fahren soll: durch die Innenstadt. Nämlich dort, wo früher die Straßenbahn gefahren ist: "Das war der größte verkehrspolitische Fehler, diese einzustellen. Die alte Bahntrasse verlaufe nur so, weil früher die Firmen einen eigenen Gleisanschluss wollten. Ob er auch mal mit der RSB fahren wird? Wenn er mal älter sei. Im Moment sei er viel mit dem Fahrrad unterwegs. "Alles andere ist umständlich."

Auch Daniela Radau favorisiert die Innenstadttrasse. Sie fürchtet um das Grün und die sicheren Schulwege, würde die RSB auf der alten Bahntrasse fahren. Die Frage, ob’s die Stadtbahn überhaupt braucht, beantwortet sie mit einem »Jein«. »Das Busnetz läuft gut.« Noch deutlicher wird Beate Gekeler. Sie sagt klar »Nein« zur Regional-Stadtbahn. Sie wohnt in der Nähe des Samariterstifts. »Den Bus«, sagt die 71-Jährige, »habe ich direkt vor der Tür«. Und mit dem ist sie mehr als zufrieden.

Viele Radfahrer und Fußgänger

Dominik Guhr ist jeden Tag mit dem Hund unterwegs und sieht, wie viele Radfahrer und Fußgänger auf der alten Bahntrasse unterwegs sind. »So eine Perle hat kaum ein Ort. Es wäre eine Farce diese zu opfern« und damit das letzte Stück Natur in der Innenstadt aufzugeben. Während der heißen Tage habe man gemerkt, wie viel kühler es dort sei. Er verweist auch auf die Mobilitätsstudie der Stadt. In der Umfrage hätten sich mehr als 50 Prozent der Teilnehmer für die »Innenstadttrasse« ausgesprochen. Dem müsse der Gemeinderat Rechnung tragen. Er glaubt nicht, dass die Innenstadt mit der Trasse überlastet wird. Mit der RSB gehe ja auch der Individualverkehr zurück.

Billy Tröge ist der Meinung, dass ein Naherholungsgebiet wegfällt, wenn die Regional-Stadtbahn auf der »Alten Bahntrasse« fährt. Foto: Schanz Billy Tröge ist der Meinung, dass ein Naherholungsgebiet wegfällt, wenn die Regional-Stadtbahn auf der »Alten Bahntrasse« fährt. Foto: Schanz

Billy Tröge wohnt in der Eisenbahnstraße und findet es gut für die Stadt, wenn die Regional-Stadtbahn kommt. Doch nur, falls sie durch die Innenstadt fährt. Nutzt sie die alte Bahntrasse, »fällt ein Naherholungsgebiet weg«. Zwar sei bei diesem Trassenverlauf ein Radweg eingeplant, »aber die Fußgänger bekommen nix«. Auch kann er sich nicht richtig vorstellen, dass, wie von den Planern angekündigt, viele Bäume stehen bleiben. Die fallen alle, ist er sich sicher. Ein Bahnübergang mit Schranke in der Schulstraße würde außerdem für Staus in den Wohngebieten sorgen.

Visualisierung der Stadtbahn

Jörg Stockmann plädiert ebenfalls für die »Innenstadttrasse«. Von seinem Zuhause in der Hauffstraße beobachtet er tagtäglich, wie intensiv die alte Bahntrasse genutzt wird. Der Grafiker ist gerade dabei zu visualisieren, wie denn diese aussehen könnte, wenn dort die Stadtbahn statt Fahrrädern oder auch Rollstühlen unterwegs sind. Soweit soll's nicht kommen und die Stadtbahn eigentlich auch nicht. Er glaubt nicht an die Fahrgastprognosen des Zweckverbands.

Albrecht Gekeler, Sprecher der Interessengemeinschaft »Innenstadtrasse«, sagt deutlich: »Die Bahn muss zu den Menschen, nicht die Menschen zu der Bahn.« Viele wichtige Einrichtungen - vom Schwimmbad über das Kulturhaus bis zu den Schulen - seien über die Haltestellen in der Innenstadt direkt oder schnell zu erreichen. In der Folge würde die Stadtbahn auch besser angenommen, als wenn sie auf der alten Bahntrasse fahre. Das Angebot liegt an der »Innenstadttrasse«, ergänzt seine Frau Cornelia Gekeler. Für beide ist klar, in den Grünzug auf der alten Bahntrasse darf nicht eingegriffen werden: »Wir brauchen die Bäume.«

Geschäfte können profitieren

Sieglinde Schairer sieht die Sache aus Sicht des Gewerbe- und Handelsvereins. Nur wenn die Fahrgäste der Stadtbahn in der Innenstadt aussteigen, profitieren auch die Geschäfte dort davon. »Vom alten Bahnhof läuft niemand runter, um etwas einzukaufen«, sagt die GHV-Vorsitzende. Auch sie führt die Straßenbahn an: Wo die gefahren sei, müsse auch die Stadtbahn fahren. Auch weil diese Streckenführung den Westen Pfullingens besser erschließe.

Ulrike Blanke findet, dass die Regional-Stadtbahn dort fahren sollte, wo das Leben stattfindet und das ist in der Innenstadt. Foto: Schanz Ulrike Blanke findet, dass die Regional-Stadtbahn dort fahren sollte, wo das Leben stattfindet und das ist in der Innenstadt. Foto: Schanz

Petra Pedretti wohnt in der Großen Heerstraße und sagt: »Den Radweg braucht man unbedingt.« Deshalb kommt für sie nur die »Innenstadtrasse« in Frage. So sieht’s auch Marcel Modschiedler. Eine Alternative für den Radweg fehle, die wunderschönen Bäume dürften nicht fallen. Und die eine Minute, die die Stadtbahn auf der alten Bahntrasse schneller unterwegs ist, ziehe nicht als Argument. Würde man eine Haltestelle in der Innenstadt streichen, wäre die RSB dort mindestens so zügig unterwegs, sagt der 48-Jährige. Die Bahn ist für ihn eine gute Sache, um den Individualverkehr zu reduzieren.

Sorge um die Schulwege

Christine Fetzer argumentiert vor allem mit der Lage. Wenn man möchte, dass die Bahn genutzt werden soll, müsse sie auch erreichbar sein. »Und das ist sie in der Mitte.« Und nur wenn sie auf der Innenstadttrasse fahre, könne sie auch das Zentrum beleben. Sie macht sich auch Sorgen um die Schulwege, wenn die RSB auf der alten Bahntrasse unterwegs ist. So wie viele andere auch, fürchtet sie um die Sicherheit der Kinder, wenn sie die Gleise queren müssten. Ob die Regional-Stadtbahn genutzt wird, ist für sie auch eine Frage der Fahrscheinpreise. Bei 7 Euro nach Reutlingen und zurück würden weiter viele aufs Rad steigen, so wie ihr Mann.

Christine Guhr (47) glaubt nicht, dass die Pfullinger von einer Stadtbahn profitieren könnten. »Die Menschen genießen ihre zeitliche Unabhängigkeit.« Auch die Jugend würde lieber auf den E-Roller und das E-Bike steigen, statt in der Stadtbahn zu sitzen. Sie fragt sich, wo das viele Geld dafür herkommen soll, und verweist auf die zahlreichen Mängel in den Schulen, die wegen der knappen Kassen nicht behoben werden könnten. Friedrich Engel (74) ist sich sicher, dass die Stadtbahn besser angenommen wird, wenn sie nahe bei den Leuten fährt. Er glaubt, dass sie zu einer Entlastung des Verkehrs durchs Echaztal auf die Alb beiträgt.

Unerreichbar für Menschen aus Weststadt

Peter und Gisela Kühnel sind mit ihren Enkel Moritz (10) auf den Marktplatz gekommen. »Eine Stadtbahn, das sagt schon der Name, gehört in die Innenstadt.« Dort sei sie für alle geschickter zu erreichen, vor allem für die Menschen aus der Weststadt. Die alte Bahntrasse macht für sie keinen Sinn. Moritz macht sich Sorgen um die vielen Vögel.

Für Franziska Dalm ist die Trasse außerhalb »total unpassend: Die schönen Linden müssten raus und was passiert mit dem Rad- und Fußweg?« Ein weiteres Problem sieht sie bei den Parkplätzen: »Die Situation ist ohnehin schon angespannt.« Eine Strecke durch die Innenstadt könnte sie sich hingegen »toll« vorstellen, in der Hoffnung, dass die Bahn tatsächlich angenommen wird. Sie sehe beispielsweise bei der Bahn in Engstingen, dass dort die Züge mehr leer denn gefüllt unterwegs seien. Das, so ihre Befürchtung, könnte auch der Regional-Stadtbahn drohen.

Artenschutz im Vordergrund

Zusätzlich zu all den anderen Argumenten, bringt Giuseppe Pertosa noch den Artenschutz ins Spiel. Er wohne an der alten Trasse und dort gebe es ungemein viele Tiere – von Amphibien über Vögel bis hin zu Dachsen, deren Lebensraum zumindest eingeschränkt werde, wenn die Bahn dort führe. »Viel Grün würde wegfallen«, so seine Sorge und auch die Beleuchtung in den Abendstunden würde zunehmen – eine Belästigung für Mensch und Tier. Das findet auch Renate Pertosa: »Eine Haltestelle soll direkt vor unserem Garten sein, das wird, glaube ich, richtig schlimm, wenn da alle paar Minuten die Türen der Bahn mit einem Piepen aufgeben und die Nacht zum Tag wird.«

Außerdem macht sich die 63-Jährige darüber Sorgen, dass ihr Grundstück verkleinert werden könnte. Auch wenn der Zweckverband bisher meinte, dass dies nicht der Fall sein sollte, traut sie dem nicht. »Wo sollen die Haltestelle und das Gleis denn sonst hin, wenn auch noch der Fahrradweg bleiben soll?« Sylvia Neumann, ebenfalls Anliegerin der einstigen Bahntrasse, fürchtet um ihre Grundstücke, die der Stadtbahn zum Opfer fallen könnten. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, wünscht sie sich die Innenstadtvariante. Schließlich sei die Straßenbahn früher auch bis zum Laiblinsplatz durch die Stadt gefahren. (GEA)