Drei Livebands, sehenswerte und aktive Unterhaltung, kombiniert mit Geselligkeit - das ist das Markenzeichen des Schlösslesparkfests der Pfullinger Gemeinschaft musizierender Vereine (GmV). Das Ambiente unter den Bäumen, in Lauben und Zelten und das Programm kamen am Wochenende gut an bei den Besuchern. Die Lobesbekundungen reichten von »einfach klasse« über »spitzenmäßig« bis »herausragend«.

Da geht die Post: Die Band fuenfkommanull 5.0 auf der Bühne im Schlösslespark. Foto: Gabriele Bimek Da geht die Post: Die Band fuenfkommanull 5.0 auf der Bühne im Schlösslespark. Foto: Gabriele Bimek

