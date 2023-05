Wettbewerb in Pfullingen lief wie am Schnürchen

Landesfinale »Jugend trainiert für Olympia« im Volleyball in Pfullingen: Es siegten bei den Mädchen das Team des Max-Planck-Gymnasiums Karlsruhe und bei den Jungen die Mannschaft des Thomas-Mann-Gymnasiums Stutensee.

PFULLINGEN. Obwohl es das erste Landesfinale im Volleyball in Pfullingen war und der angekündigte Bahnstreik für zusätzlichen Stress sorgte, ob auch alle Teams aus ganz Baden-Württemberg den Weg in die Schönberghalle rechtzeitig finden würden, lief alles wie am Schnürchen. Andreas Karnein vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen und Roland Pauckner als »Jugend trainiert für Olympia«-Kreisbeauftragter freuten sich über das Lob der Teams für die gelungene Ausrichtung.

Leider hatte es Fortuna nicht gut mit den Gastgebern gemeint, denn Krankheit und Verletzungen trafen das Pfullinger Jungenteam, das gegen das Berthold-Gymnasium Freiburg, das Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee und das Albert-Schweizer-Gymnasium Crailsheim letztendlich keine echte Chance hatte und Rang vier belegte. Es siegte das Team vom Thomas-Mann-Gymnasium, das in einem umkämpften Finale die Mannschaft des Berthold-Gymnasiums Freiburg mit 2:0 niederrang.

Pauckner verabschiedet

Bei den Mädchen durfte man sich nach den Halbfinalspielen schon auf ein spannendes Endspiel zwischen dem Wieland-Gymnasium Biberach und dem Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe freuen, denn beide Teams beherrschten ihre Gegner, das Hartmanni-Gymnasium Eppingen (3.Platz) und das Gymnasium Bad Säckingen (4.Platz) klar. So standen sich im Finale auf der einen Seite Spielerinnen aus dem Regionalliga-Team (Biberach) und dem Zweitligateam (Karlsruhe-Beiertheim) gegenüber und boten den Zuschauern eine tolle Abwehrschlacht, die letztendlich aufgrund der Durchschlagskraft im Angriff zugunsten der Badenerinnen ausfiel (2:0).

Am Ende übergab der JtfO-Landesbeauftragte Daniel Riedl allen Teams Urkunden und Preise und verabschiedete den langjährigen Kreisbeauftragten Roland Pauckner, der zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht und nach fast 30 Jahren den Stab in jüngere Hände legt, mit einem Geschenk. (eg)