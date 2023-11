Weihnachtsmarkt Pfullingen öffnet: Festliche Stimmung im Hüttendorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Bereits zum 36. Mal findet im Schatten der Martinskirche an drei Tagen der Pfullinger Weihnachtsmarkt mit festlich geschmückten Hütten statt. Rund 70 Marktbeschicker sorgen für ein vielfältiges Angebot rund um die Weihnachtszeit. Dazu gibt es weihnachtliche Klänge, und natürlich wird auch der Nikolaus mit der Pferdekutsche wieder vorbeischauen. Der Weihnachtsmarkt ist auch der Auftakt für das Winter-Special der Stadt, dem »Weihnachtszauber« in der Neuen Mitte in der Adventszeit.

Bürgermeister Stefan Wörner eröffnet den Weihnachtsmarkt am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr, musikalisch gestaltet die Bläserklasse der Wilhelm-Hauff-Realschule unter Leitung von Johannes Falk das Ereignis mit. Bei dieser Gelegenheit werden die neuen Sammeltassen vorgestellt: Die Jugendtasse wurde in diesem Jahr von der 13-jährigen Lea Geider entworfen, die Erwachsenentasse hat Elisabeth Jeromin gestaltet – beide werden bei der Eröffnung dabei sein. Von jeder verkauften Tasse kommt 1 Euro als Spende dem Projekt Kulturhaus Klosterkirche zugute.

An allen Tagen gibt es ein Kinderkarussell und Alpakas, außerdem laden die Christlichen Pfadfinder Royal Rangers täglich zum Stockbrotbacken ein. Freitag und Samstag veranstaltet der CVJM einen Flohmarkt im Paul-Gerhardt-Haus, am Sonntag dürfen sich die Kinder über ein Kaspertheater im Sitzungssaal des Rathauses II freuen – und auch an Livemusik wird es an keinem der drei Tage mangeln.

Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet am Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 2. Dezember, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 18 Uhr.

Singen und Musizieren

Von Donnerstag, 7., bis Samstag, 9. Dezember, wird es zum ersten Mal das Pfullinger »Weihnachtsdörfle« von Rosenkranz Genuss geben. Im Kirchenhain entsteht ein Mini-Dorf mit weihnachtlicher Atmosphäre. Es gibt Kürbissuppe und Gegrilltes, dazu Glühwein und weitere Getränke. Vom 14. bis 16. Dezember kehrt das »Weihnachtsdörfle« zurück. Geöffnet hat dieses an den sechs genannten Tagen jeweils von 16.30 bis 20 Uhr. Eine musikalische Unterhaltung ist derzeit in der Planung.

Am Sonntag, 17. Dezember, wird um 19 Uhr das traditionelle weihnachtliche Singen und Musizieren auf dem Marktplatz stattfinden. Die Veranstaltung ist Teil des »Lebendigen Adventskalenders« der Pfullinger Mentorenwerkstatt und wird von der Stadtverwaltung und den musizierenden Vereinen organisiert. Für die Verpflegung sorgen die Fußballer des VfL Pfullingen. Den Abschluss macht am Sonntag, 24. Dezember, der sogenannte Heilige Morgen. Ab 9.30 Uhr wird es vor und in der Marktschenke Glühwein und einiges mehr zu Trinken geben – außerdem läuft der Grill. Wer sich als Verein, Gewerbetreibender oder Privatperson am Weihnachtszauber in der Neuen Mitte beteiligen möchte, kann sich beim Bürgermeisteramt melden. (eg)