Das fünfstöckige Gebäude am Pfullinger Ortsrand ist beschlossene Sache: Bedenken zu diesem Bebauungsplan sind in der Auslegungszeit im Rathaus nicht eingegangen. Trotzdem stimmen die Stadträte dem Vorhaben nicht einstimmig zu.

Eine Visualisierung des geplanten Baus an der Ecke Achalmstraße/Eninger Weg. Das Haus soll etwa 15 Meter hoch und in vier Geschossen sollen zwölf Wohnungen untergebracht werden. Ganz oben im fünften Stockwerk soll eine Bürofläche für eine Reinigungsfirma entstehen. Im Sockelgeschoss sind Garagen und weitere Räume für das Unternehmen geplant. Die Fassade soll teilweise begrünt werden. Foto: Repro, Bamberg Architekten

