Viele junge Talente beim Konzert der Musikschule Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das lang ersehnte Konzert der Musikschule Pfullingen fand am Donnerstagabend statt. Ursprünglich geplant im Schlosshof, musste die Veranstaltung aufgrund des unbeständigen Wetters kurzfristig in die Aula der Schloss-Schule verlegt werden. Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte packten mit an, transportieren Instrumente und stellten reihenweise Stühle auf. Am Ende füllte das Publikum die Aula restlos.

Unter der Leitung von Musikschulleiter Martin Förster präsentierten die Schülerinnen und Schüler mit Herzblut ihr Können in den Genres Rock, Pop und Jazz. Für einige war es einer der ersten Auftritte und sehr mutig, vor so einem großen Publikum zu performen. Insgesamt wurden 24 Stücke gesungen und gespielt, die die Gäste begeisterten und mitrissen. Es gab langen Beifall, Pfiffe und Bravorufe. Von Traditionals über gefühlvolle Balladen und coolen Jazzklänge bis hin zu fetzigen Rocknummern war für jeden Geschmack etwas dabei. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Musik und weckten Spannung und Erwartung für ihren weiteren musikalischen Weg.

Den bravourösen Anfang machten die jungen Schlagzeuger Ben Pientka (»Old Time Rock ’n’ Roll«), Jonas Burian (»Bazinga«) und Felix Zachmann (»Moonwalk«). Jan Schössler (»Terra Titanic«), Tim Chichos (»Run«), Julius Lindner (»Two Skies«) und viele andere bewiesen ihr Können auf Keyboard und Klavier. Bewundernswert waren auch die zahlreichen Sängerinnen und Sänger mit ihren unterschiedlichen Stimmfarben und Interpretationsweisen. So wagte sich Christina Barde mit der Begleitung von Silas Jirikovsky und Sarah Pflug an den Gitarren sowie Lehrerin Monika Herzer am Klavier an »Fearless« von Taylor Swift: Sie sang es sehr gefühlvoll und erhielt dafür viel Beifall. In der zweiten Konzerthälfte ging mit der Band der Musikschule bei »Fever« oder »Molten Rock« die Post ab.

Viel Lob ernteten die Schülerinnen und Schüler für ihr Konzert, ebenso das engagierte Team der Musikschule Pfullingen und natürlich Musikschulleiter Martin Förster, die damit einmal mehr die hohe Qualität des Unterrichts herausgestellt haben. (GEA)