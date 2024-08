Trommeln will gelernt sein. Im Honauer Freibad trainierten am Samstagnachmittag mehr als 20 Interessierte ihr Rhythmusgefühl bei einem Workshop unter fachkundiger Anleitung von Mamadou.

Trotz aller Konzentration beste Stimmung bei Teilnehmern und Freibadbesuchern. Foto: Gabriele Bimek Trotz aller Konzentration beste Stimmung bei Teilnehmern und Freibadbesuchern. Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.