In naher Zukunft werden in der Eninger Tiefgarage am Calner Platz Kameras installiert. Durch die dauerhafte Videoüberwachung hofft die Gemeinde den dortigen Vandalismus bekämpfen zu können.

In der Tiefgarage am Calner Platz im Eninger Zentrum sind zahlreiche Wände mit Graffiti verunstaltet. Neben dem Vandalismus kommt es regelmäßig auch zu Sachbeschädigung. Die Gemeinde möchte Herr der Lage werden und beschließt im Technischen Ausschuss, dass die Garage künftig videoüberwacht werden soll. Foto: Berya Yildiz Inci In der Tiefgarage am Calner Platz im Eninger Zentrum sind zahlreiche Wände mit Graffiti verunstaltet. Neben dem Vandalismus kommt es regelmäßig auch zu Sachbeschädigung. Die Gemeinde möchte Herr der Lage werden und beschließt im Technischen Ausschuss, dass die Garage künftig videoüberwacht werden soll. Foto: Berya Yildiz Inci

