Tatort-Schauspieler Richy Müller kassiert in Pfullingen für einen guten Zweck

Hochkonzentriert und voll bei der Sache: Tatort-Kommissar Richy-Müller an der dm-Kasse in Pfullingen. FOTO: LEIPPERT

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Samstagnachmittag setzte sich Hans-Jürgen »Richy« Müller, bestens bekannt als Schauspieler und Tatort-Kommissar, eine Stunde lang an die Kasse beim Pfullinger dm-Drogeriemarkt. »An einer Kasse gestanden bin ich tatsächlich schon oft, aber immer davor«, ulkte der gelernte Werkzeugmacher und gebürtige Mannheimer spitzbübisch auf die Frage, ob er schon jemals eine ähnliche Tätigkeit ausgeübt habe.

Der Botschafter der Arche-Intensiv-Kinder in Kusterdingen hat schon vieles für diese Institution geleistet, diese Aktion heute bedeute für ihn aber dennoch eine kleine Herausforderung, räumte der sympathische Mime ein. »Ich muss ja funktionieren, je mehr ich in meiner Zeit verkaufe, umso mehr kommt der Arche zugute.« Wenn er sich »blöde anstelle«, sei es verlorene Zeit.

Engagement für die Arche

Die dm-Drogerie feierte dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum an diesem Standort, dafür hätten sie sich diverse Aktionen überlegt und letztlich auch den Kontakt zum Fernsehstar herstellen können, erklärte Marktleiter Dietmar Mager. »Der war sofort begeistert, meinte sein Terminkalender sei an diesem Tag noch frei, also überhaupt kein Problem.« Und weil Richy Müller sein Engagement für die Arche sehr wichtig ist, saß er seine Stunde hoch konzentriert ab, ließ sich aber gerne mit den Kunden auf kleine lockere Gespräche ein. Wäre das Kassieren ein Job für ihn im Ernstfall? »Nee, ich glaube, ich wäre da tatsächlich nicht so geeignet dafür«, lachte er verschmitzt. (GEA)