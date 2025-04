»Supertalent«: Schüler aus Eningen beeindruckt

»Das Supertalent« ist eine deutsche Castingshow. Das Format wird seit 2007 in jährlichen Staffeln auf dem Fernsehsender RTL ausgestrahlt. Derzeit läuft die 16. Staffel samstags um 20.15 Uhr. Die Sendung ist auch beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. In der Show präsentieren Kandidaten aller Altersgruppen auf einer Bühne ihre besonderen Talente – von Musik und Akrobatik über Comedy bis zu außergewöhnlichen Showeinlagen. Eine Prominenten-Jury entscheidet, wer es aus den Vorrunden-Shows in die nächste Runde schafft. In der aktuellen Staffel sind das: Musikproduzent Dieter Bohlen, Choreograf und Model Bruce Darnell, Profi-Tänzerin Ekaterina »Ekat« Leonova sowie Comedian Tony Bauer. Die besten Acts treten im Live-Finale gegeneinander an – das Publikum bestimmt per Voting bestimmt den Sieger. Der erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro. Zu den bekanntesten Gewinnern gehören Michael Hirte (Mundharmonika), Ricardo Marinello (Operngesang) und Stevie Starr (Illusionist). (GEA)