Starkoch Vincent Klink zu Besuch im vollen Kulturhaus der Klosterkirche Pfullingen

PFULLINGEN. Das war schon mal ein gelungener Auftritt, als Vincent Klink, Starkoch, Autor, Herausgeber von kulinarischer Literatur und passionierter Autoschrauber, mit seinem Jaguar-Oldtimer auf den Hof fuhr. Am Sonntagnachmittag füllte er im Rahmen der Reihe »Literatur und Limo im Klostergarten« den Saal des Kulturhauses Klosterkirche und erzählte Episoden aus seinem Buch »Mein Schwaben: Leben und speisen im Ländle des Eigensinns«.

Felicitas Vogel, Leiterin der gastgebenden Neske-Bibliothek, begrüßte die Gäste und dankte I'kuh und allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten, für ihre Unterstützung. Die Buchhandlung Am Laiblinsplatz hatte einen Büchertisch aufgebaut. »Lesen können Sie am besten selbst, ich erzähle«, meinte der renommierte Autor. Neben dem Stauferkloster Lorch bei seiner Geburtsstadt Schwäbisch Gmünd seien das Kloster Müstair in der Schweiz und der Pfullinger Klostergarten seine persönlichen Kraftorte.

Schwaben die ersten mit aufrechtem Gang

Die Schwaben seien clever und erfindungsreich und immer vorne mit dabei, wenn es um Innovationen gehe, so Klink. »Das beginnt schon beim aufrechten Gang.« Paläontologin Dr. Madelaine Böhme aus Tübingen habe nachgewiesen, dass in einer süddeutschen Höhle gefundene und 11,6 Millionen Jahre alte Knochen zu einem Primaten gehören, der wohl bereits aufrecht gehen konnte. Der »Löwenmensch« sowie die Flöten aus Schwanenknochen und aus Mammutelfenbein, entstanden vor rund 40 000 Jahren, gehörten zu den ältesten Kunstwerken der Menschheit. Um so etwas herzustellen, brauche man eine ungeheure Kunstfertigkeit, vor allem mit den wenigen zur Verfügung stehenden Werkzeugen. »Die waret mindestens so g´scheit wie mir«, betonte Klink.

Sehr beeindruckt sei er auch von den Kelten, deren Heuneburg er besucht habe. Unterhalb habe man in einer Blockbergung das Grab einer keltischen Fürstin mitsamt Umgebung ausgehoben und in Ludwigsburg im Detail untersucht, so der Autor, der durchs Land reist, Ziele anvisiert, die ihn interessieren und sich selbst Fragen über Fragen stellt. Das Publikum hörte gebannt zu und genoss auch den Humor. Dass die Pfullinger Nonnen im Schnitt nur etwa 35 Jahre alt wurden, sei kein Wunder, meinte Klink: nachts ständig zum Gebet aufstehen zu müssen und barfuß zu laufen, das sei »oifach et gsond«.

Bedeutende Künstler aus Schwäbisch Gmünd

Auch in späterer Zeit brauchten die Schwaben sich nicht zu verstecken. »Wir haben Maler – ich sag´s Ihnen!« Hans Baldung Grien, bedeutender Maler, Zeichner und Kupferstecher der Renaissance, sei in Schwäbisch Gmünd geboren und ebenso der Maler und Bildhauer Jörg Rathgeb. Man müsse, so Klink, nicht immer nur von den großen Meistern jenseits der Alpen reden. Eberhard im Bart schließlich habe von einer Pilgerreise nach Jerusalem, mit Johannes Reuchlin als Dolmetscher, die Kenntnis von Palmen in den Süden mitgebracht und das Schloss in Bad Urach damit ausgeschmückt.

Die kunst- und kulturgeschichtlichen Ausflüge enden regelmäßig in einem Gasthaus, wobei Klink Köstlichkeiten wie einen Rahmsauerbraten, aber auch eine satte 50er-Jahre-Kulinarik erlebt. Auch beim Essen kommen ihm allerhand Gedanken, beispielsweise wie die Schwaben es fertigbringen, ein an sich knuspriges paniertes Schnitzel durch die obligatorische Soße zu einer Matsche zu durchweichen. Insgesamt fast zwei Stunden dauerte die sehr vergnügliche Reise durch die Geschichte und das erfinderische Wesen der Schwaben und erhielt langen Beifall. (GEA)