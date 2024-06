Der Pfullinger Bürgermeister Stefan Wörner (links) freut sich sehr über die Entwicklungen in der Klosterkirche und im Kulturhaus, die dank dem Architektem Thomas Bamberg (Mitte) und seinem Team Ende Juni eröffnet werden können. Besonerer Dank richtet Wörner auch an Oliver Polzin (rechts), Leiter des städtischen Gebäudemanagements. Foto: Berya Yildiz Inci Der Pfullinger Bürgermeister Stefan Wörner (links) freut sich sehr über die Entwicklungen in der Klosterkirche und im Kulturhaus, die dank dem Architektem Thomas Bamberg (Mitte) und seinem Team Ende Juni eröffnet werden können. Besonerer Dank richtet Wörner auch an Oliver Polzin (rechts), Leiter des städtischen Gebäudemanagements. Foto: Berya Yildiz Inci

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.