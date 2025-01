Sieglinde Schairer geht in den Ruhestand. Die 65-Jährige bleibt Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins. Ein Nachmieter für das Geschäft am Pfullinger Marktplatz ist in Sicht.

Sieglinde Schairer in ihrem Geschäft in der Pfullinger Innenstadt. Foto: Sautter

