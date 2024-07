Das steht für Kontinuität: Sabine Fischer leitet seit Juli die Bücherei in Pfullingen. Die 47-Jährige war bislang bereits Stellvertreterin ihres Vorgängers Elias Huisl, den es in seine fränkische Heimat zurückgezogen hat.

