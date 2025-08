Purer Kickspaß für Kids beim Fußball-Camp des TSV Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Das ist ein Traum: Drei Tage lang dem Ball hinterherjagen, kicken, abspielen, grätschen, schreien, rennen und am Ende das Runde ins Eckige schlenzen, um zu jubeln wie die Großen. Etwa wie Cristiano Ronaldo. Der vielfache Weltfußballer, auch schon stolze 40 Jahre alt, steht selbst bei den Jüngsten noch hoch im Kurs. Drei Tage lang hatten sie Zeit, zu üben, um vielleicht einmal so gut zu werden wie der ehemalige Weltfußballer.

Der TSV Eningen hatte auch in diesem Jahr wieder zum Fußball-Camp eingeladen und ein Programm zusammengestellt, in dem die Kids tagsüber vollumfänglich versorgt waren. 104 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren waren dem Ruf ins Arbachtal gefolgt. Neben Stationstraining, wo Zweikampf geübt wurde, Volleyschuss oder Dribbeln gab's auch Urkundenspiele. Dabei wurde der beste Lattenschütze gekürt, der beste Dribbel- und Elfmeterkönig sowie ein Weltfußballer. Wer ins Tor traf, durfte weitermachen, wer verschoss, schied nach dem dritten Mal aus.

Gäste aus Gomadingen

Für Liam (9) und Maximilian (7) zählte aber vor allem das Dabeisein. Sie schnupperten erstmals Eninger Fußball-Campluft und waren voller Freude darüber, drei Tage lang kicken zu können. Die beiden kommen aus Gomadingen, spielen beim SV Lautertal und ihre Teilnahme war eigentlich ein Freundschaftsdienst. »Ein Freund von uns wollte hier mitmachen und hat uns gefragt, ob wir da auch mitgehen. Da haben wir ja gesagt«, erzählte Liam, dessen Herz für den VfB Stuttgart schlägt. »Unser Freund ist halt auch das erste Mal dabei und da haben wir ihn begleitet«, ergänzte Maximilian. Bei so einer Motivation geht Melanie Seibold das Herz auf.

So viele Mädchen wie noch nie haben sich angemeldet. Foto: Dieter Reisner So viele Mädchen wie noch nie haben sich angemeldet. Foto: Dieter Reisner

Sie organisiert die Veranstaltung federführend für den TSV Eningen, übrigens in diesem Jahr erstmals ganz allein, sprich ohne Kreissparkasse, die aber Sponsoren bleiben und ohne SSV Reutlingen. Die Motivation der Gomadinger erfreute Seibold doppelt: Denn unabhängig von den sportlichen respektive fußballerischen Leistungen bestimmen die Trainer am Ende den »Man« oder »Woman of the camp«. »Wer sich top verhält, soll geehrt werden. Es geht dabei vor allem um das soziale Verhalten«, so Seibold. Das sich möglicherweise auch durch Mädchen verändert. Denn so viele Girls wie in diesem Jahr waren noch nie dabei. (GEA)