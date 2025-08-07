Prozess um zwei sexuelle Belästigungen in Lichtenstein geplatzt

Der Prozess vor dem Tübinger Landgericht gegen einen 29-Jährigen aus Somalia, der im Frühjahr 2024 in Lichtenstein für viel Aufregung sorgte, ist geplatzt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN/TÜBINGEN. Der Prozess gegen den 29-Jährigen aus Somalia, der im Frühjahr 2024 durch sein auffälliges und aggressives Verhalten für viel Unruhe in Lichtenstein gesorgt hatte, ist geplatzt. Am vergangenen Verhandlungstag hatte die erste Große Strafkammer des Tübinger Landgerichts heftige Kritik am Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen geäußert. Dies führte nun dazu, dass die Strafkammer ein neues Gutachten in Auftrag gibt.

Ein laufender Prozess darf nach der Strafprozessordnung nur drei Wochen unterbrochen werden. »Diese Frist schaffen wir nicht«, erklärte am Donnerstag der vorsitzende Richter Armin Ernst gegenüber den GEA. Es müsse jetzt erst ein neuer Gutachter gefunden werden, der »dann ein neues Gutachten erstellt«. Dafür reichten drei Wochen nicht aus, so Ernst.

Disput um Steuerungsfähigkeit

Was war geschehen? Der psychiatrische Sachverständige Hubertus Friederich hatte am Mittwoch sein Gutachten vor Gericht vorgetragen. Demnach leidet der Angeklagte, der sich unter anderem wegen sexueller Belästigung vor Gericht verantworten muss, an einer paranoiden Schizophrenie. Außerdem diagnostizierte Friederich einen »schädlichen Gebrauch von Alkohol und Cannabis« bei dem 29-Jährigen.

Bei dem Punkt, ob bei den Taten die Steuerungsfähigkeit beim Angeklagten eingeschränkt gewesen war, gingen die Meinungen zwischen Gericht und Gutachter allerdings weit auseinander. Friederich war der Auffassung, dass die Steuerungsfähigkeit beim Angeklagten erheblich eingeschränkt gewesen und auch eine Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen sei.

Reaktionen nachvollziehbar

Dies wollte als Erste die beisitzende Richterin Julia Merkle nicht so einfach stehen lassen. Sie bohrte nach. Für sie waren manche Reaktionen des Angeklagten durchaus nachvollziehbar. So beschwerte sich der Angeklagte im Februar 2024 im Rathaus in Lichtenstein darüber, dass es die beantragte Waschmaschine für die Flüchtlingsunterkunft noch nicht gebe. Als der Fall nicht geklärt werden konnte, weil die Sachbearbeiterin nicht da war, ließ er vor zwei anderen Mitarbeiterinnen der Gemeinde die Hose runter und beleidigte die beiden Frauen.

Bei einem anderen Fall im März 2024 tickte der betrunkene 29-Jährige auf dem Lichtensteiner Rathausplatz erst dann aus, als die Polizei ihm die Schnapsflasche abnehmen wollte. Merkle zweifelte deshalb daran, ob man bei dem Angeklagten wirklich davon reden könne, dass die Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sei. Es könnten doch auch Anlasstaten gewesen sein, sprich, der Angeklagte hat bewusst auf das reagiert, was vorher passiert ist. Auch Richter Ernst war nicht überzeugt vom Gutachten. »Da ist doch viel Spekulation dabei«, kritisierte er Friederich. Und Ernst wurde noch deutlicher. Er werde im Urteil dann schreiben, »das Ergebnis des Gutachtens ist nicht plausibel und nicht nachvollziehbar«.

Termin für neuen Prozess steht noch nicht fest

Dazu kam es jetzt aber gar nicht mehr, denn die Strafkammer will das Gutachten so nicht akzeptieren. Die Unzufriedenheit des Gerichts führte dazu, dass nun ein neuer Gutachter bestellt wird. Damit muss der Prozess wieder von vorne beginnen. Wann das sein wird, vermochte Ernst am Donnerstag nicht zu sagen.

Friederich hatte in seinem Gutachten auch davon gesprochen, dass eine Unterbringung des Angeklagten in einer Suchtklinik nicht zu befürworten sei, weil der 29-Jährige keine Behandlungseinsicht zeige. Eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus könne man zur Bewährung aussetzen, meinte Friederich. Der 29-Jährige bekomme derzeit Neuroleptika mittels einer Depotspritze. Seit der Zeit sei der Angeklagte nicht mehr auffällig gewesen. Diese Behandlung könne man unter Auflagen auch ambulant fortsetzen, so der Vorschlag des Gutachters. Ob sich auch an dieser Einschätzung etwas ändern wird, wird das neue Gutachten zeigen. (GEA)