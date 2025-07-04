Pfullinger Wilhelm-Hauff-Realschule hält trotz Unsicherheiten am USA-Austausch fest

Die amerikanischen und deutschen Schüler haben gemeinsam Spätzle gekocht und diese dann zum Mittag gegessen. Bei einem Schüleraustausch geht es darum, neue Kulturen und auch Essgewohnheiten kennenzulernen. Vorne im karierten Hemd: der amerikanische Lehrer Tim DeMarco.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der wechselhafte US-Präsident Donald Trump, die wachsenden Feindlichkeiten gegenüber fremden Menschen und ausländische Studierende, denen die Einreise nach Amerika verweigert wird: Das Klima in Amerika gegenüber Menschen aus anderen Ländern hat sich durch die aktuelle US-Politik merklich verändert, ist angespannter geworden. Lohnt es sich da noch als Schüler oder Student in die Vereinigten Staaten zu reisen? Der GEA hat mit der Pfullinger Wilhelm-Hauff-Realschule (WHR) darüber gesprochen, warum sie trotz aller Unsicherheiten an ihrem USA-Austausch festhält.

Aktuell sind 14 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrkräfte aus dem amerikanischen Toms River, das im US-Bundesstaat New Jersey liegt, zu Besuch an der WHR. Sie sind Teil des Amerika-Austausches, der alle zwei Jahre stattfindet. »Ein Jahr besuchen wir die Amerikaner, im anderen kommen sie zu uns«, erklärt Heike Brinkmann, Lehrerin und Mitorganisatorin des Austausches. Bei ihrer Einreise vor etwa zwei Wochen habe es keine Probleme gegeben, berichtet Tim DeMarco, Lehrer an der Toms River High School South. »Angst habe ich aber trotzdem, dass irgendwann etwas passieren könnte.«

Sorge war vor ein paar Jahren noch nicht da

Und das hauptsächlich im Hinblick auf die deutschen Schülerinnen und Schüler, die nach Amerika kommen werden: »Man weiß nie, was bei der Einreise passieren kann«, sagt DeMarco. »Vor allem nicht, wenn es Teilnehmer gibt, die nicht in Deutschland geboren wurden.« Dürfen sie einreisen oder werden sie trotz ihres Visums bei der Kontrolle abgelehnt? Was passiert, wenn sie abgelehnt werden? Fragen, die ihm durch den Kopf schwirren. »Keiner hat darauf eine Antwort, keiner weiß, was passieren könnte.« Eines weiß er aber mit Gewissheit: »Vor ein paar Jahren hatte ich diese Sorgen noch nicht in dem Ausmaß.«

Man habe es schon bei Studierenden gesehen, die nach Amerika wollten: Sie mussten ihre Accounts in den Sozialen-Medien öffentlich zugänglich machen, ihre Handys wurden bei der Einreise kontrolliert. Es wurde geschaut, worüber sie mit wem geschrieben haben. »Das sind erwachsene Menschen, wir aber reisen mit Kindern, die zwischen 14 und 15 Jahre alt sind«, sagt der amerikanische Lehrer. Was passiert, wenn sie einmal etwas gegen Trump gepostet haben? Sich einmal im Chat kritisch geäußert haben?

Am Austausch festhalten

Am Austausch, den es mittlerweile schon seit zehn Jahren gibt, möchte DeMarco aber trotzdem festhalten. Für ihn überwiegen die Vorteile: Die Jugendlichen können ihre Sprachkenntnisse verbessern und statt einer Mauer kann eine Brücke von einer Kultur zur anderen gebaut werden. »Man sieht es aktuell in der Politik«, erläutert er. »Da ist eine Seite gegen die andere. Aber so ist das Leben eigentlich gar nicht.« Es gehe nicht darum, gegen jemanden zu sein, sondern sich mit Neugier zu begegnen. »Es geht darum, andere Kulturen, andere Sitten, andere Essgewohnheiten und vieles mehr kennenzulernen und selbst zu erleben.« Gemeinsam, miteinander. Es gehe darum, Spaß zu haben und neue Freunde zu finden.

DeMarco bleibt optimistisch: »Wahrscheinlich wird sich alles, vor allem das Thema Einreise, nochmal verschlimmern, das sehe ich realistisch. Aber trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir das Ganze irgendwann wieder ohne Sorgen und Ängste machen können.« Die deutsch-amerikanische Freundschaft gebe es schon so lang und sie habe schon immer Höhen und Tiefen gehabt: »Sie wird jetzt nicht enden.«

Roter Ort im blauen Bundesstaat

Ängste haben sich bei seinen Schülern oder bei deren Eltern noch nicht eingestellt. DeMarco bezeichnet Toms River als einen »roten Ort« in einem »blauen Bundesstaat«. Orte und Bundesstaaten mit einer Mehrheit für Politiker der Republikanischen Partei, der auch Trump angehört, werden als rot bezeichnet, solche mit einer Mehrheit für Politiker der Demokratischen Partei als blau. »Viele denken sich wahrscheinlich: 'Das ist mein Präsident, der alles entscheidet' und fühlen sich sicher«, schließt DeMarco. Er selbst ist gegen die Politik von Trump und scheut sich nicht, das auch so zu äußern. »Noch haben wir unsere Meinungsfreiheit.«

In Deutschland sieht das Ganze etwas anders aus: »Die meisten Eltern finden den Austausch super und unterstützen ihn, einige scheinen aber auch Bedenken zu haben«, erklärt Brinkmann. Die Werbung für den kommenden Austausch 2026 startet voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahrs im Herbst. Wie die Anmeldezahlen dann aussehen, kann Brinkmann gar nicht einschätzen, trotzdem merkt sie, dass die Unsicherheit zu wachsen scheint.

Länger an einem Ort bleiben

Violet ist froh, den Austausch mitgemacht zu haben: »Ich liebe es zu reisen und neue Kulturen und Leute kennenzulernen.« Sie sei aber noch nie länger an einem Ort geblieben, sagt die Amerikanerin. »So konnte ich noch viel tiefer in die neue Kultur eintauchen und sie miterleben.« Am besten hat ihr bei ihrem 14-tägigen Aufenthalt, der kommenden Dienstag endet, die Besichtigung von Tübingen gefallen. »Das ist so eine malerische Stadt. Ich mag einfach alte Architektur.«

WHR-Schüler Ole hatte sich, nachdem schon einige seiner Freunde beim USA-Austausch dabei gewesen waren, auch dazu entschieden, sich anzumelden. »Ich wollte mein Englisch verbessern.« Er könne sich vorstellen, später einmal in Amerika zu studieren, schreibe jetzt schon gute Noten und hoffe, ein Stipendium zu bekommen. Im vergangenen Jahr war er über Halloween für zwei Wochen mit der deutschen Truppe in Toms River. »Das Beste war, mit der Marching-Band (dt. Marschkapelle) bei der Halloween-Parade mitzulaufen. Ich spiele, zwei Instrumente und das mitmachen zu können, hat echt Spaß gemacht.« (GEA)