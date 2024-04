Pfullinger Schönbergbad öffnet bald

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In einem guten Monat ist es soweit: Das Pfullinger Schönbergbad wird am Samstag, 18. Mai, seine Türen öffnen und damit in die Freibadsaison starten. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Zwei Schwimmbecken und der großzügige Kleinkindbereich laden den Sommer über zum Abkühlen im kühlen Nass ein, Entspannung ist auf den weitläufigen Liegewiesen garantiert und wer sich sportlich austoben will, findet sein Glück auf den Beachvolleyballfeldern und an den Tischtennisplatten. Das Team der Pfullinger Bäder wird einmal mehr mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Ferienjobber das Freibad auf die Saison vorbereiten.

Sonne sorgt für warmes Wasser

Die Wassertemperatur im Freibad beträgt in der Regel 23 Grad Celsius, aufgrund des Solarbetriebs gibt es aber eine gewisse Abhängigkeit von der Sonnenintensität. Insbesondere am frühen Morgen beziehungsweise am späten Abend können die Temperaturen daher etwas abweichen. Nähere Infos zu den Öffnungszeiten des Freibads und der Schließung des Hallenbads folgen kurz vor dm Start. (eg)