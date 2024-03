Aktuell Rettungskräfte

Pfullinger Feuerwehr hat 2023 mehr als 12.000 Stunden geleistet

Die Freiwillige Feuerwehr Pfullingen war im vergangenen Jahr wieder stark gefordert, wie in der Jahreshauptversammlung am Samstag in Filmen, Bildern und Berichten zum Ausdruck kam.