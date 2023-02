Pfullinger Bürgerservice zieht früher ins DEZ

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Schreibtische sind bereits da, am 20. und 21. Februar steht der große Umzug an und einen Tag darauf geht’s dann richtig los: Am 22. Februar wird der Bürgerservice im DEZ erstmals seine Türen für die Bürger öffnen, wie Bürgermeister Stefan Wörner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben ein klein wenig stolz verkündete. Geht’s doch nun sogar eine Woche schneller los als ursprünglich geplant. Eigentlich war für die Eröffnung der 1. März angepeilt worden.

Auch Rathäuser länger offen

Von Mittwoch, 22. Februar, an, können die Pfullinger also ihren Antrag für einen neuen Pass oder für die Rente in den barrierefreien Räumlichkeiten in der Kirchstraße 17/1 stellen. Sieben Arbeitsplätze für acht Mitarbeiter stehen dort zur Verfügung, aufgeteilt ist der Bürgerservice in zwei Bereiche: Im Frontoffice können etwa Termine vereinbart und Pässe abgeholt werden, komplexere Themen werden nach Terminvereinbarung in einem separaten Raum, dem Backoffice, erledigt. Malin Hagel (GAL) bat in der Sitzung darum, in den Räumen möglichst auch einen Still- und Wickelbereich einzurichten. »Das gehört zum Bürgerservice dazu.«

Das Terminsystem habe sich bewährt, betonte Bürgermeister Wörner, weshalb es auch weiterhin beibehalten werden soll. Am Frontschalter können aber auch spontan noch freie Termine gebucht werden. Der neue Bürgerservice hat künftig immer montags, mittwochs und freitags von 7.30 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die restliche Verwaltung wird ihre Öffnungszeiten anpassen und um eine Stunde ausdehnen, teilte Wörner mit. Die Öffnungszeiten der Rathäuser sind dann: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Terminvereinbarungen sind dort auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. (GEA)

