Neugestaltete Beete auf Pfullinger Marktplatz zerstört

PFULLINGEN. Am vergangenen Dienstag hat das Team Grünbereich des Pfullinger Bauhofs die Neugestaltung der Baumscheiben und Pflanzbeete auf dem Marktplatz vorgenommen. Drei von fünf Beeten wurden bis zum Nachmittag fertig angelegt und bepflanzt. Doch als die Mitarbeiter am folgenden Morgen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass ihre Arbeit wortwörtlich mit Füßen getreten und vier der fünf Beete teilweise erheblich beschädigt wurden, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung.

Abdrücke von Erwachsenen, Kindern und Tieren

Demnach habe es sich nicht um den immer wieder ärgerlichen, gelegentlichen Vandalismus gehandelt. An den beschädigten Beeten seien deutliche Spuren von Schuhabdrücken ganz unterschiedlicher Größen, sowie von Tierpfoten zu sehen. Die Beschädigungen variierten von Beet zu Beet, die darauf schließen ließen, dass nicht wenige Erwachsene, Kinder und Hunde die Beete betreten hätten.

Foto: Stadt Pfullingen Foto: Stadt Pfullingen

Die Mitarbeiter des Bauhofs haben die Beete nach dem Vorfall erneut mit hohem Aufwand regeneriert und zur ersten Sicherung Flatterbänder angebracht. Neben dem Frust und Unverständnis der Kollegen belaufe sich der Schaden auf rund 1.000 Euro.

Bürgermeister Stefan Wörner: »Es ist enttäuschend«

Auch Bürgermeister Stefan Wörner zeigte sich verärgert über die Zerstörung: »Es ist enttäuschend, dass eine so mühsam und sorgfältig durchgeführte Arbeit derart respektlos behandelt wird. Wir setzen uns intensiv für eine lebenswerte und gepflegte Stadt ein, allen voran die Kollegen im Bauhof, deshalb ist es unverständlich, dass einzelne Personen diesen Einsatz so missachten. Ich wünsche mir, dass wir als Stadtgemeinschaft künftig die nötige Sensibilität aufbringen, dass solche Vorfälle nicht mehr vorkommen und wir den respektvollen Umgang mit unseren städtischen Flächen fördern.« (pm)