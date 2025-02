Neues Regional-Schild in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Wer in das Gewerbegebiet Arbachtal in Eningen kommt, wird an der Kreuzung Reutlinger Straße/Arbachtalstraße seit Kurzem von einem neuen Schild mit dem Logo der Region Neckar-Alb darauf begrüßt. Initiator ist die Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb, die seit vielen Jahren die Region im In- und Ausland vermarktet. »Die Gemeinde Eningen bekennt sich damit zu ihrer Region, in der die Kommunen zusammenhalten und gemeinsam etwas bewegen«, sagt Bürgermeister Eric Sindek. »Dieses Schild ist ein kleines, aber wichtiges Zeichen.«

Die Achalmgemeinde hat den Anfang einer groß angelegten Kampagne gemacht. Weitere Kommunen in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb sollen mit entsprechenden Hinweistafeln in Kürze folgen. Professor Markus Nawroth, Geschäftsführer der Standortagentur, freut sich ebenfalls über den neuen Blickfang: »Der gemeinsame Auftritt stärkt nicht nur die Region nach außen, sondern auch das Wirgefühl der Menschen, die innerhalb der Region leben und arbeiten.« (eg)