Neue Pfullinger Mitte besteht seit einem halben Jahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Im Mai 2021 begannen die umfangreichen Bauarbeiten zur Neugestaltung des Pfullinger Marktplatzes. Im Frühjahr 2023 wurden sie fertiggestellt und Pfullingens Neue Mitte feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Anstelle eines Stadtfests gab es eine ganze Reihe an Festen, Konzerten, Darbietungen, Marktaktionen und Feierlichkeiten, die von Ende März bis Anfang Oktober die Pfullinger und auch Gäste der Stadt auf dem Marktplatz zusammenbrachten: Eine positive Bilanz der Aktion zieht die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Gefördert wurde das Programm vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

Die Pfullinger Kultur, die Vereine, die Bildungseinrichtungen und die Verwaltung arbeiteten Hand in Hand, um die Neue Mitte in ihrem Eröffnungshalbjahr mit Leben zu füllen. Mit dem Pfulbenhock sind die Eröffnungs-Aktionen zu Ende gegangen. »Wir bedanken uns bei Tausenden Besucherinnen und Besuchern bei mehr als 40 Neue-Mitte-Events«, resümiert Bürgermeister Stefan Wörner stolz. Sein Dank geht auch an die Veranstalter, darunter viele Ehrenamtliche. »Zusammen ist es uns gelungen, diesen Sommer zu einem ganz besonderen Pfullinger Sommer zu machen«, betont Wörner.

Bei den gut 40 Veranstaltungen war vieles geboten: Abwechslungsreiche Open-Air-Konzerte lieferten unter anderem die Musikvereine, Orchester aller Couleur, Gesangvereine, die Städtische Musikschule wie auch Bands und private Ensembles. Es gab Rock, es gab Jazz, es gab maximale Party und es gab gefühlvolle Chorstimmen auf der Neue-Mitte-Bühne. Tanzschulen und Tanzgruppen der Stadt lieferten nicht nur atemberaubende Bühnenshows, sondern raubten dem Publikum bei so mancher Mitmach-Tanzaktion im wahrsten Wortsinn den Atem. Auch gemeinsam gesportelt wurde auf dem Marktplatz.

Die Jüngsten kamen auf ihre Kosten etwa beim Family-Day des VfL, beim Zehn-Jahre-Jubiläum des Schülerladens Puls oder beim i’kuh-Kinderprogramm. Und auch der lokale Einzelhandel sah nicht tatenlos zu, wie sich in seiner Mitte die Menschen sammelten. Gewerbe und Handel riefen zu eigenen Aktionen auf, verkaufsoffene Sonntage flankierten das Frühlingserwachen und den Pfulbenhock. Die Dolce-Vita-Abende brachten italienisches Flair für »Heimat-Urlauber« ins Pfullinger Zentrum.

Auch die Stadt selbst sorgte für Innenstadtbelebung und veranstaltete neben dem Handwerkerfest, der Einweihung der Erinnerungsstele und dem Bürgerempfang auch die Sportlerehrung auf und um die Neue-Mitte-Bühne. Ein Highlight war der »Sommertag« der drei Stadteinrichtungen Bücherei, VHS und Musikschule, der seinem Namen alle Ehre machte.

Die Neuen-Mitte-Rubrik auf der städtischen Homepage gibt es nach wie vor. Dort soll bald eine Bildergalerie einen visuellen Rückblick auf diese besonderen Wochen auf dem Marktplatz liefern. Und auch ein bisschen Vorausblick sei erlaubt: Die Vorbereitungen für eine Fortsetzung im nächsten Jahr laufen bereits – Zeitraum, Größe und Programm sind aber noch offen. Die Stadt informiert, sobald es Genaueres zu erfahren gibt. (eg)

www.pfullingen.de/neuemitte