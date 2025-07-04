Name von GEA-Redakteurin: Probleme bei US-Einreise

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Unsere Reisepässe wurden vor dem Abflug gesammelt abgegeben, der Beamte kam zurück, verteilte alle, bis auf meinen. »Ms. Inci?«, fragte er in die Runde. Nachdem ich mich ängstlich gemeldet hatte, gab er mir zu verstehen, dass ich ihm folgen solle. Alleine, ohne meinen Lehrer.

Die Sorgen, die der amerikanische Lehrer Tim DeMarco bei der Einreise deutscher Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Austausches in die USA hat, scheinen nicht unbegründet. Er fürchtet, dass unter US-Präsident Donald Trump und seiner Regierung es vor allem für solche Jugendliche, die zwar einen deutschen Pass besitzen, jedoch nicht in Deutschland geboren sind, schwierig werden könnte, trotz Visums einreisen zu dürfen. 2014 hatte ich selbst an einem USA-Austausch meiner Schule teilgenommen und genau solch eine Situation erlebt.

Als einzige von 16 Schülern und zwei Lehrkräften musste ich mich mit damals 16 Jahren vor dem Abflug nach Amerika alleine einer Einzelkontrolle unterziehen. Wir alle hatten einen deutschen Pass, ich aber war als einzige im Ausland geboren, in der Türkei. Zwar war Trump damals noch nicht an der Macht, er wurde erst 2016 zum Präsidenten gewählt. Doch trotzdem wurden vereinzelt Menschen aus der Masse gezogen und einem besonders gründlichen Check unterzogen. Wenn eine Schülergruppe mit dem Flugzeug reist, dürfen sie eigentlich alle gemeinsam einchecken. Alle Pässe werden eingesammelt und die begleitende Lehrkraft bringt diese an den Tresen. Sie kommen gestempelt zurück und jeder springt einmal durch die Kontrolle. Eigentlich.

Extra-Kontrolle

Ich bekam meinen Pass nicht sofort wieder und musste einen Hilfe suchenden Blick in die Richtung meines Lehrers später – er konnte nur verzweifelt mit den Schultern zucken – dem Beamten folgen. An einer langen Schlange vorbei – alles Menschen, die denselben Flug hatten – ging es zu einer extra Kontrolle. Vor mir eine Frau mit Burka, hinter mir gesellte sich eine weitere dazu.

Die Anweisung war simpel und harsch formuliert: Alles ausziehen bis auf die Kleidung über der Unterwäsche, der Rucksack muss geleert werden. Kein nettes Wort, kein freundlicher Blick für das minderjährige Mädchen. Ich fühlte mich machtlos, den fremden Menschen ausgeliefert. Was hatte ich getan? Stimmte etwas nicht mit meiner ESTA-Reisegenehmigung? Von nebenan beäugten uns die anderen Reisenden. Jedes Fach des Rucksacks wurde geöffnet und wieder geschlossen. »Gibt es versteckte Öffnungen?«, fragte der Beamte. Ich schüttelte nur den Kopf, nicht fähig ein Wort zu sagen. Obwohl viele Menschen in der Schlange vor meinen Schulkameraden waren, waren diese deutlich schneller fertig mit ihrer Kontrolle.

Vor der Landung kamen Fragen

Mein Lehrer wartete schon, behielt alles genau im Auge und half, den Rucksack wieder zu füllen, während ich mir Socken, Schuhe und meinen Pullover anzog. »Gehts dir gut?«, fragte er fürsorglich. Ich nickte nur. Weder er noch ich wussten recht, was wir sagen sollten. Während des etwa zehnstündigen Flugs rückte das Erlebnis bei der Kontrolle wieder in den Hintergrund. Doch kurz vor der Landung kamen Fragen auf: Was passiert jetzt bei der Einreise? Wird die Kontrolle noch gründlicher? Bin ich wieder alleine?

Wer in die USA einreist, muss sich einem Grenzbeamten gegenüberstellen und ihm seinen Pass zeigen. Dabei werden zusätzlich noch Fingerabdrücke genommen und ein aktuelles Foto gemacht. Erst dann darf das Gepäck abgeholt werden. Einer nach dem anderen gingen wir durch: Pass zeigen, Bild machen, Fingerabdruck abnehmen. Der eine oder andere wurde noch gefragt, warum er denn nach Amerika komme. Auch ich. Meine Antwort: »I'm part of a student exchange.« (dt. »Ich bin Teil eines Schüleraustauschs.«). Der Beamte schaute meinen Pass an, hielt inne und fragte: »Really?« (dt. »Wirklich?«). Ich erklärte ihm, dass ich zu der Gruppe gehöre, die vor mir schon durchgegangen war. Mein Lehrer, der nach mir an der Reihe war, bestätigte das. Der Beamte schaute skeptisch, drehte meinen Pass hin und her und löcherte mich mit Fragen, wollte wissen, wo genau es hingehe. Meine zittrigen Antworten schienen ihm irgendwann zu reichen und ich wurde durchgewunken.

Immer wieder extra Kontrollen

Erleichterung machte sich breit. Ich hatte es geschafft, ich war eingereist. Damals fragte ich mich, warum ich als einzige so gründlich kontrolliert wurde. Heute passiert mir das bei jedem Flug, der aus Deutschland hinausgeht. Egal ob nach Australien oder Israel. Noch heute lösen die Extra-Kontrollen ein Gefühl der Hilflosigkeit in mir aus und ich erinnere ich mich jedes Mal erneut an die angstbesetzte Amerika-Einreise. (GEA)