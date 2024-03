Millionen für den Rathaus-Anbau in Pfullingen geplant

Die Abbrucharbeiten am ehemaligen Rathaus III, in dem auch die Bücherstube des Bürgertreffs untergebracht war, haben begonnen und werden zwei bis drei Wochen dauern. Die Kosten für den Abriss belaufen sich auf knapp 80.000 Euro. Anschließend werden archäologische Grabungen beginnen. Diese Arbeiten sind bereits ausgeschrieben. FOTO: SAUTTER

PFULLINGEN. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen beabsichtigt die Stadt Pfullingen, in den nächsten beiden Jahren ein Rekordvolumen von rund 60 Millionen Euro antizyklisch zu investieren. Der Pfullinger Gemeinderat hat den Doppelhaushalt 2024/2025 einstimmig im Februar verabschiedet. Ein Haushaltsschwerpunkt ist die Modernisierung und Digitalisierung der Pfullinger Verwaltung, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bereits seit einigen Jahren bereitet sich die Stadt darauf vor, eine zukunftsfähige Verwaltung aufzubauen, die auch neue Aufgaben und Herausforderungen annehmen kann. So wurde etwa die doppische Haushaltsführung eingeführt und es gab eine Neu-Organisation weg von den Ämtern hin zu modernen Fachbereichen. Der jüngste Schritt war die Wahl des Ersten Beigeordneten, mit dem nun auch die Führungsebene effektiver arbeiten können soll.

Baubeginn noch in diesem Jahr

»Wir wollen sowohl nach außen, also als Dienstleister und Anlaufstelle für unsere Bürgerinnen und Bürger, als auch nach Innen als Arbeitgeber für unsere heutigen und künftigen Mitarbeitenden die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten«, betont Bürgermeister Stefan Wörner. »Ein Projekt steht dabei in den nächsten Jahren eindeutig im Mittelpunkt: die Erstellung des Rathausanbaus.« In dem Neubau werden modernste Arbeitsplätze und ein leistungsfähiger und barrierefreier Bürgerservice zusammenkommen.

Und auch in den bestehenden Rathäusern stehen Sanierungsarbeiten an. In den historischen Gebäuden sollen unter anderem in Teilen die Dächer gedämmt und erneuert sowie kleinere Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Denkbar ist zudem, dass die Heizungsanlagen zu einem Nahwärmenetz verknüpft werden.

Derzeit laufen die Abrissarbeiten

Das Rathausergänzungsgebäude wird auf dem Platz hinter dem Rathaus II bis zur Ecke Griesstraße/Klemmenstraße gebaut. Aktuell laufen die Abrissarbeiten am dort befindlichen ehemaligen Rathaus III, der Baubeginn für den dreigeschossigen Neubau ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Fertig sein soll er in etwa zwei Jahren.

6,7 Millionen Euro sieht der Haushalt in den Jahren 2024 und 2025 dafür vor, im darauffolgenden Jahr sind für das Projekt noch einmal gut fünf Millionen Euro eingestellt. Aufgrund seiner Lage im Sanierungsgebiet kann die Stadt aber auch mit gut zwei Millionen Euro an Fördermitteln für den Neubau rechnen, bestehend aus Mitteln aus dem Ausgleichsstock und der Städtebauförderung. Auch für die Sanierung der Bestandsrathäuser werden Fördermittel beantragt.

Die Innenausstattung des neuen Gebäudes ist mit gut einer halben Million Euro im Haushalt veranschlagt – allerdings erst im Jahr 2026. Die IT-Ausstattung dürfte mit 150.000 Euro zu Buche schlagen, aufgeteilt auf die kommenden drei Jahre. Rund 400.000 Euro werden darüber hinaus in den nächsten beiden Jahren in die Modernisierung der Serverstrukturen, der Firewalls, der Telekommunikationsanlage sowie des Zeiterfassungssystems der Verwaltung und ihrer externen Einrichtungen fließen. (eg)