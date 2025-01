Unübersehbar ist in Unterhausen die große Baustelle in der Bahnhofstraße. Gleich zwei Vorhaben werden dort umgesetzt: der barrierefreie Umbau der beiden Bushaltestellen mit Kasseler Borden sowie einem Blindenleitsystem und die Entzerrung von Auto- und Radverkehr.

Kasseler Borde und ein Blindenleitsystem sind an der Bushaltestelle Richtung Pfullingen bereits eingebaut. Foto: Gabriele Böhm Kasseler Borde und ein Blindenleitsystem sind an der Bushaltestelle Richtung Pfullingen bereits eingebaut. Foto: Gabriele Böhm

