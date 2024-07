Die kommunale Schulbetreuung in Eningen, die von Pro Juventa bereitgestellt wird, kann vom kommenden Schuljahr 2024/25 an mehr Personal einstellen.

In der Achalmschule könnte es vom kommenden Schuljahr 2024/25 an mehr Personal geben. Voraussetzung ist natürlich, dass sich geeignete Menschen bewerben. Foto: Melinda Weber In der Achalmschule könnte es vom kommenden Schuljahr 2024/25 an mehr Personal geben. Voraussetzung ist natürlich, dass sich geeignete Menschen bewerben. Foto: Melinda Weber

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.