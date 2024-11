Die Gemeinde Eningen möchte eine Katzenschutzverordnung einführen, in der festgelegt wird, dass alle Freigänger-Katzen gechippt oder tätowiert und kastriert sein müssen. Der Gemeinderat wird in seiner kommenden Sitzung darüber abstimmen.

Katzen, die frei in Eningen umherspazieren, könnten künftig kastriert und gechippt oder tätowiert werden müssen. Darüber wird der Gemeinderat entscheiden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/dpa Katzen, die frei in Eningen umherspazieren, könnten künftig kastriert und gechippt oder tätowiert werden müssen. Darüber wird der Gemeinderat entscheiden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.