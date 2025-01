Sechs Gastgeber luden 36 Gäste zu sich nach Hause oder in ausgesuchte Räumlichkeiten ein und trugen aus ihren Lieblingsbüchern vor. Die Initiative »Kultur in der guten Stube« wurde veranstaltet von der Stadtbücherei Pfullingen und den Freunden der Stadtbücherei.

Beate Maier las bei Schairers Esskultur aus »Zwei Leben« von Ewald Arenz. Foto: Gabriele Böhm Beate Maier las bei Schairers Esskultur aus »Zwei Leben« von Ewald Arenz. Foto: Gabriele Böhm

