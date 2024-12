Seit 31 Jahren bilden Helmut Bachschuster und Matthias Knodel ein kongeniales Kellner-Duo. In der kommenden Woche geben sie ein seltenes öffentliches Gastspiel in der Echazstadt.

»Knoba Sörwiss« zu Gast im Klostergarten. Das Kellner-Duo Helmut Bachschuster (sitzend, links) und Matthias Knodel tritt im Lokal von Nils Riehl (stehend, links) und Hubert Himmelsbach auf. Foto: Sautter »Knoba Sörwiss« zu Gast im Klostergarten. Das Kellner-Duo Helmut Bachschuster (sitzend, links) und Matthias Knodel tritt im Lokal von Nils Riehl (stehend, links) und Hubert Himmelsbach auf. Foto: Sautter

