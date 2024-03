Karwoche: Besondere Gottesdienste in Pfullingen und Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In der Karwoche gibt es in den evangelischen Kirchengemeinden Pfullingen und Lichtenstein wieder einige besondere Gottesdienste.

Die Karwoche beginnt in Pfullingen mit einer Passionsandacht am Montag, 25. März, um 19.30 Uhr in der Thomaskirche, die Pfarrer Benjamin Lindner und die Martinskantorei gestalten. Ein Abend mit Stille, Gesang und Gebet. Am Gründonnerstag, 28. März, gibt es um 19.30 Uhr einen gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst in der Magdalenenkirche mit Vikar Marcel Schaible und dem Chor der Magdalenenkirche. Gottesdienste mit Abendmahl gibt es auch am Karfreitag, 29. März, um 9.30 Uhr in der Martinskirche mit der Martinskantorei und um 11 Uhr in der Thomaskirche.

Lichtfeier mit Taufen

Die evangelische Kirchengemeinde und der CVJM Pfullingen laden am Karfreitag außerdem zu einem Kreuzweg auf den Georgenberg ein. Verschiedene Stationen vergegenwärtigen den Leidensweg Jesu. Der Posaunenchor wirkt musikalisch mit. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim großen Kastanienbaum am Parkplatz, an dem die Fahrstraße auf den Georgenberg endet.

Am Karsamstag beginnt die Feier der Osternacht mit dem Einholen des neuen Osterlichts für die Martinskirche. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Osterfeuer im Hof der Kirche St. Wolfgang. In einer Laterne brennt das Licht die ganze Nacht, bis am Ostermorgen um 6 Uhr (Zeitumstellung) ein besonderer Gottesdienst in der Martinskirche beginnt: Die Besucher gehen gemeinsam den Weg vom Dunkel der Nacht ins Licht des neuen Tages. Liturgische Elemente, Lesungen und Lieder aus Taizé prägen diese Feier, die drei Teile hat: Lichtfeier, Taufgedächtnisfeier und Abendmahlsfeier. In diesem Rahmen werden auch zwei Jugendliche getauft. Da die Lichtfeier im dunklen Chorraum der Kirche beginnt, bitte den Eingang zum Chorraum benutzen.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind Besucher zu Kaffee und Hefezopf in der Kirche eingeladen. Die Feier wird von Pfarrerin Ulrike Kuhlmann, Pfarrer Benjamin Lindner, Vikar Marcel Schaible und Team gestaltet. Um 7 Uhr beginnt eine Auferstehungsfeier auf dem Friedhof (ACK) mit den Posaunenchören des CVJM und der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde. Es folgen zwei Ostergottesdienste: Jeweils um 11 Uhr in der Magdalenenkirche und in der Thomaskirche.

Am Ostermontag, 1. April, lädt die Kirchengemeinde zum Osterfrühstück um 10 Uhr ins Paul-Gerhardt-Haus mit Pfarrer Lindner und Vikar Schaible ein. Das Kinderkirchteam ist mit von der Partie und hat für Kinder Ostereier versteckt. Ebenfalls um 10 Uhr gibt es ein Osterfrühstück in der Thomaskirche mit einem kurzen Impuls zu einem Osterbild.

»Emmausweg« am Ostermontag

In Lichtenstein beginnt die Karwoche mit zwei Passionsandachten: am Montag, 25. März, in der Johanneskirche und am Dienstag, 26. März, in der Erlöserkirche mit dem Posaunenchor Unterhausen, jeweils um 19.30 Uhr. Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck stellt Kreuze im Alltag in den Mittelpunkt der Andachten. Am Gründonnerstag, 28. März, sind um 19.30 Uhr alle eingeladen, sich im Gemeindehaus Honau mit Pfarrer Manfred Schüsselin in den Kreis der ersten Jünger zu setzen, die Geschichte des Abendmahls nachzuerleben und das Abendmahl miteinander zu feiern.

Am Karfreitag, 29. März, wird Pfarrerin Dolmetsch-Heyduck um 9.30 Uhr in der Johanneskirche im Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu einen Gottesdienst mit Abendmahl halten, der Kirchenchor Honau gestaltet ihn mit. Am Karfreitag um 17 Uhr beginnt an der Galluskirche in Honau nicht nur für Kinder der Kreuzweg im Freien mit Pfarrer Schüsselin und Team. An verschiedenen Stationen kann die Passionsgeschichte nachempfunden werden.

Der Ostermorgen, 31. März, beginnt um 7 Uhr mit der Auferstehungsfeier auf dem Friedhof Unterhausen mit Pfarrer Schüsselin, dem Posaunenchor Unterhausen und dem Singkreis. Um 9.30 Uhr sind alle eingeladen in die Johanneskirche zum Ostergottesdienst mit Pfarrerin Dolmetsch-Heyduck, die auch gemeinsam mit dem Posaunenchor Honau den Gottesdienst um 10.45 Uhr in der Galluskirche gestaltet.

Zum »Emmausweg«, einem Osterspaziergang mit Pfarrer Schüsselin, sind Jung und Alt am Ostermontag, 1. April, um 10.45 Uhr im Kirchhof der Galluskirche willkommen. Teilnehmer sollten eine Scheibe Brot und eine Flasche Wasser mitbringen. (k)