In Museen in Pfullingen und Eningen wird am Sonntag viel geboten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/ENINGEN. Anlässlich des Internationalen Museumstags am Pfingstsonntag, 19. Mai, werden auch in Pfullingen wieder allerlei Sehenswürdigkeiten geöffnet sein. Im Württembergischen Trachtenmuseum wird etwa die Sonderausstellung »Unter der Haube« gezeigt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Anhand der großen Auswahl an Hauben und Hüte bekommen Besucher die Möglichkeit, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Kopfbedeckungen waren nicht nur ein unverzichtbarer Teil der Kleidung, sondern dienten vor allem als Symbol des sozialen Status, religiöser Zugehörigkeit und kultureller Identität. Die Ausstellung zeigt eine große Vielfalt an Kopfbedeckungen und bietet einen Einblick auf Hauben und Hüte, die früher zur Tracht getragen wurden. Die Führung mit Anke Niklas beginnt um 15 Uhr. Das Team des Schwäbischen Albvereins wird von 14 bis 17 Uhr in der Mühlenstube bewirten, dort können die Gäste sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen.

Preisträgerinnen lesen

In der Villa Louis Laiblin ist die Dokumentationsstätte von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Florian Lang und Reinhold Adler führen durch die Räumlichkeiten. Im Rahmen des Schwerpunkts »Der Pavillon im Laiblinspark« präsentieren Preisträgerinnen des jüngst prämierten Schreibwettbewerbs ihre Geschichten. Um 14.15 Uhr lesen Ilse Petrin aus »Odysse im Pavillon« und Susanne Blackmann aus »Der erste Kuss«. Die Moderation übernimmt Professorin Waltraud Pustal.

Die Stadtführung mit Stadtarchivar Stefan Spiller im Rahmen der »Pfullinger Sonntagstouren« bietet einen bequemen Spaziergang für alle Generationen durch die Innenstadt mit Geschichte(n) aus alter und neuer Zeit. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Marktbrunnen.

In der Neske-Bibliothek bietet Felicitas Vogel um 15.30 Uhr eine Führung an, sie erinnert dabei an die Freunde der Familien Gayler und Neske: HAP Grieshaber, Otto Baum, Ernst und Gretha Jünger und viele andere.

Das Klosterareal mit Klosterkirche und Waschhaus kann aktuell aufgrund der Um- und Neubaumaßnahmen noch nicht besichtigt werden.

Die Öffentlichkeit wird aber zum offiziellen Eröffnungstermin am Wochenende 29. und 30. Juni die Gelegenheit erhalten, die Räumlichkeiten der Klosterkirche und des neuen Kulturhauses zu besichtigen, heißt es in der Mitteilung.

Führung für Kids

Eine Entdeckungstour unter dem Motto »Ich sehe, was du nicht siehst…« bietet das Eninger Heimatmuseum in der Eitlingerstraße am Internationalen Museumstag, 19. Mai, von 14 bis 17 Uhr an. Die Führung für Kids ermöglicht Einblicke in die »Kindheit vor 100 Jahren«, es gibt Kindertheater, eine Kräutermärchenlesung, Stockbrotgrillen über dem Feuer mit den Eninger Pfadfindern, zudem wird das historische Handwerk des Webens vorgeführt. Versprochen werden jede Menge Spaß und Aktion.

Neben den üblichen Öffnungszeiten an jedem ersten Sonntag im Monat öffnet das Eninger Heimatmuseum an diesem Tag exklusiv seine Pforten und bietet und für »Daheimgebliebene« und speziell Familien am Pfingstwochenende ein lebendiges Programm, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der Heimat- und Geschichtsverein freut sich auf jede Menge Besucher, Entdecker und vor allem Kids. Der Eintritt ist frei. (eg)