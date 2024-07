Mit 18 Jahren hat sich der Pfullinger Schlagzeuger Jan Hauf schon einige Meriten ertrommelt: Vor drei Jahren nahm ihn die Musikakademie Mannheim auf. Nach seinem Abitur vergangenes Jahr wechselte Hauf permanent dorthin. 2023 gewann er zudem beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« den ersten Preis. Am Freitag kehrte er in seine Heimatstadt zurück: Jan Hauf und Band spielten in der Neuen Mitte.

Heimspiel für Drummer Jan Hauf, hier mit Kontrabassistin Henriette Thorun, beim Konzert mit seiner Band in der Neuen Mitte in Pfullingen. Foto: Michael Sturm Heimspiel für Drummer Jan Hauf, hier mit Kontrabassistin Henriette Thorun, beim Konzert mit seiner Band in der Neuen Mitte in Pfullingen. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.