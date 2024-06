Im Rahmen eines Projekts für die Aktion »Schule als Staat« im Juli haben Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG) HAP Grieshabers Werk »Alb« (unten), das eine Wand in einem Aufenthaltsraum des FSG ziert, als Frottage mit Wachskreiden farbig gestaltet. Weitere ausgewählte Einzelmotive der Schieferwand sollen während der Aktionstage ebenso gestaltet werden. FOTO: BURGEMEISTER Im Rahmen eines Projekts für die Aktion »Schule als Staat« im Juli haben Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG) HAP Grieshabers Werk »Alb« (unten), das eine Wand in einem Aufenthaltsraum des FSG ziert, als Frottage mit Wachskreiden farbig gestaltet. Weitere ausgewählte Einzelmotive der Schieferwand sollen während der Aktionstage ebenso gestaltet werden. FOTO: BURGEMEISTER

