Geld für Sportstätten im Kreis Reutlingen

KREIS REUTLINGEN. Das Land Baden-Württemberg fördert in diesem Jahr insgesamt 117 kommunale Sportstättenbauprojekte mit 18,3 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. Mit dabei sind auch Sportstätten im Sportkreis Reutlingen, wie die Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger (CDU) und Cindy Holmberg (Grüne) melden.

Gefördert werden der Neubau und die Sanierung von Sporthallen und Freisportanlagen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Die Zuschüsse werden für vielseitig nutzbare Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben.

Gefördert werden im Sportkreis Reutlingen fünf Bauprojekte mit insgesamt 521.000 Euro: die Sanierung der Günther-Zeller-Halle in Eningen (196.000 Euro), die Sanierung der Laufbahn und Anlaufbahn beim Sportplatz Buckenwiese in Grafenberg (14.400 Euro), die Ertüchtigung des Brandschutzes in der Turnhalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Pfullingen (122.500 Euro), die energetische Ertüchtigung der Schulturnhalle in Pliezhausen-Gniebel (105.300 Euro) und die Dachsanierung an der Turnhalle an der Reutlinger Matthäus-Beger-Schule (82.800 Euro). (eg)