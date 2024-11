Vor 1.100 Jahren wurde der Heilige Wolfgang in Pfullingen geboren. Das ganze Jubiläumsjahr über liefen dazu Veranstaltungen, die am Sonntag in eine große Geburtstagsparty mündeten. Eingeladen waren 103 Pfullinger mit Namen Wolfgang.

Dekan Hermann Friedl begrüßte Wolfgangs aus Pfullingen. 16 waren insgesamt gekommen, einer meldete sich per E-Mail. Foto: Gabriele Böhm Dekan Hermann Friedl begrüßte Wolfgangs aus Pfullingen. 16 waren insgesamt gekommen, einer meldete sich per E-Mail. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.