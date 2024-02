GAL geht bei der Kommunalwahl mit einer bunten Liste an den Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Grün-Alternative Liste (GAL) Pfullingen hat ihren Kandidierenden-Vorschlag für die Kommunalwahl am 9. Juni beschlossen. Interessierte rund um die vier Fraktionsfrauen der Grün-Alternativen Liste kamen vor Kurzem in der Mühlenstube zusammen und haben den Vorschlag beraten, diskutiert und auf den Weg gebracht. Das geht aus einer Mitteilung der GAL hervor. »Wir freuen uns, dass wir unseren Interessierten eine bunte und vollständige Liste zur Wahl geben konnten«, so Traude Koch, derzeit Fraktionsvorsitzende der GAL im Gemeinderat Pfullingen.

- Erfahrene Rätinnen

Viele Engagierte, die auch bei früheren Kommunalwahlen kandidierten, konnten wieder gewonnen werden, heißt es weiter. So treten drei der derzeit vier Rätinnen wieder an und eröffnen die Liste. Traude Koch, Dr. Antje Schöler und Anke Burgemeister werben für ihre Wiederwahl in den Gemeinderat. Für Traude Koch wäre es dann bereits die dritte Amtszeit, für Antje Schöler und Anke Burgemeister die zweite Amtszeit. Ihre in den vergangenen Jahren gesammelten Erfahrungen möchten sie weitere fünf Jahre in die Politik vor Ort einbringen.

Malin Hagel, die vierte amtierende Rätin der GAL-Fraktion, tritt nicht mehr an. Sie sagt dazu: »Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Leider lassen mir meine derzeitigen beruflichen Verpflichtungen in der Citykirche Reutlingen keine weitere Kandidatur zu.« Als zweiten Grund nannte sie ihre nochmals gewachsene Familie und damit die gestiegenen Familienpflichten. »Eine erneute Kandidatur zu einem späteren Zeitpunkt kann ich mir gut vorstellen und möchte ich für mich nicht ausschließen.«

- Junge Kandidaten

Aber auch neue Gesichter und junge Menschen haben sich bereit erklärt, für die GAL zu kandidieren. Pascal Metzger, der ab März als Verwaltungsbeamter bei der Landeshauptstadt Stuttgart arbeiten wird, möchte aktiv die Kommunalpolitik vor Ort vorantreiben. Er wohnt im Burgweg und möchte sich besonders auf die Bedürfnisse und Anliegen der Einwohner in diesem am dichtest besiedelten Stadtteil aufmerksam machen.

Pascal Metzger ist einer der jungen Bewerber der GAL für den Gemeinderat. Der 22-Jährige kandidiert auch für den Kreistag. FOTO: PR Pascal Metzger ist einer der jungen Bewerber der GAL für den Gemeinderat. Der 22-Jährige kandidiert auch für den Kreistag. FOTO: PR

Jan Sivek, ehemaliger Jugendgemeinderat, und Max Pfann, amtierender Jugendgemeinderat, treten besonders für die Belange der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Alle weiteren Kandidierende sind teils bekannte Menschen und ebenso vielfältig engagiert.

- Inhaltliche Schwerpunkte

Die Quartiersentwicklung im Bereich der Pfullinger Nordstadt (Burgweg und angrenzende Wohngebiete) möchte die GAL nach der Wahl mit ihren dann gewählten Ratsmitgliedern voranbringen, erklärt Traude Koch gegenüber dem GEA. Weitere inhaltliche Schwerpunkte sollen darauf gelegt werden, den Flächenverbrauch für Bauprojekte so gering wie möglich zu halten und die Streuobstwiesen rund um die Stadt zu erhalten und zu pflegen. Wichtig ist der GAL das Thema Mobilitätswende: Dafür gebe es in Pfullingen noch einiges zu tun, sagt Traude Koch. Verbesserungen der Verkehrssituation strebt sie insbesondere für Fahrradfahrer und Fußgänger an.

- Bewerber für den Kreistag

Der Ortsverband Pfullingen von Bündnis 90/Die Grünen hat seine Kandidaten für die Kreistagswahl im Wahlkreis 3 Pfullingen bestimmt. Auf Platz 1 steht erneut die amtierende Kreisrätin Dr. Ing. Antje Schöler. Sie ist Mitglied im Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz und im Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen. Einen persönlichen Schwerpunkt sieht sie in der zügigen Umsetzung der Regionalstadtbahn.

Platz 2 belegt der Verwaltungswissenschaftler Michael Hagel. Er ist seit 2019 Vertreter des Kreistags in der Verbandsversammlung des Regionalverbands Neckar-Alb, seine Schwerpunkte sind die erneuerbaren Energien und nachhaltige Mobilität. Auf Platz 3 folgt die Tierärztin Anke Burgemeister. Ihr sind das Tierwohl und der Tierschutz wichtige Anliegen. Die Landkreisverwaltung, zu der auch das Kreisveterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gehört, spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf Platz 4 des Wahlvorschlages folgt der Verwaltungsbeamte Pascal Metzger. Der 22-Jährige möchte ein besonderes Augenmerk auf Jugendliche und junge Erwachsene legen. Auf weiteren Plätzen folgen Harry Pokk und Pierre Godbillon. (eg)