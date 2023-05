Festfabrik landet Treffer mit dem Frühlingsfest in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Einen Volltreffer gelandet hat der Verein Festfabrik Pfullingen mit seinem Frühlingsfest bei den Pfullinger Hallen. Der auf dem großen Parkplatz aufgebaute Rummel mit Fahrgeschäften für Jung und Alt wie Box-Autos oder Kinderkarussell, dazu noch Buden für Zuckerwatte oder leckere Crêpes, zog die Besucher gleich nach Eröffnung am Freitag in großer Zahl an. Und weil das Wetter einigermaßen gut mitspielte, hielt die große Resonanz das ganze Wochenende an.

Am Freitagabend begeisterte zudem die Partyband Papi’s Pumpels mit ihrer musikalischen Reise durch die »quietschebunte deutsche Schlagerwelt der Siebziger«. Nicht weniger schwungvoll machte die Partyband Dirndlknacker am Samstagabend mit Hits aus Rock und Pop Riesenstimmung, gestern Nachmittag sorgte das aus Funk und Fernsehen bekannten Comedy-Duo »Dui do on de sell« mit Doris Reichenauer und Petra Binder mit ihren urschwäbischen Gags für Lacher. »Des war so was von mega gut«, schwärmt Ralf Schmied, zweiter Vorsitzender, von der ganzen Veranstaltung. Er freut sich, dass sich der Mut des Vereins, mit dem Rummel ein Relikt vergangener Zeit in die Echazstadt zu holen, so gut bei der Bevölkerung angekommen sei. Oder wie eine ältere Dame hingerissen sagte: »Toll, des kenn ich noch, so ein Rummel war früher immer aufm Festplatz beim Bahnhof.« Ob es eine Wiederholung der Veranstaltung geben wird, ist noch offen. »Das überlegen wir in aller Ruhe und wenn alle Zahlen auf dem Tisch liegen«, sagt Schmied. (GEA)