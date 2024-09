Der Eninger Künstler Hermann Emmert (1894-1985), ehemals Lehrer im Ort, war fast in Vergessenheit geraten. Die Ausstellung in der Buchhandlung Litera belegt sein großes Talent.

Hermann Emmert hielt das Dorf Eningen 1966 in einem Pastell fest und schenkte das Bild 1973 seiner Tochter Helga. Foto: Gabriele Böhm Hermann Emmert hielt das Dorf Eningen 1966 in einem Pastell fest und schenkte das Bild 1973 seiner Tochter Helga. Foto: Gabriele Böhm

