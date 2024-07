Ein Vogelhäuschen vom Vorsitzenden Wolf-Dieter Baumann (rechts) gab es als kleines Dankeschön für Referentin Andrea Bachmann bei der Übergabe der neuen Jauch-Sichten am Lindenplatz, auch Bürgermeister Eric Sindek dankte ihr. FOTO: RUOF Ein Vogelhäuschen vom Vorsitzenden Wolf-Dieter Baumann (rechts) gab es als kleines Dankeschön für Referentin Andrea Bachmann bei der Übergabe der neuen Jauch-Sichten am Lindenplatz, auch Bürgermeister Eric Sindek dankte ihr. FOTO: RUOF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.