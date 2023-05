Eningen will mehr Bewegung im Freien - Übungen auf mehr als 40 Videos

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Eningen bewegt sich! Damit ist ein neues Bewegungsangebot überschrieben, das künftig alle Eningerinnen und Eninger zu mehr Bewegung motivieren soll. Unter der Schirmherrschaft des Gesundheitsforums Eningen wurden dafür mehrere Bewegungsangebote mit vielen Übungen konzipiert und am Calner Platz gefilmt. Die Filmclips zu den Übungen wurden thematisch geordnet und können ab sofort auf der neuen Homepage Eningen-bewegt-sich.de angesehen werden, erläuternde Texte sind ebenfalls online zu finden.

»Für neue Impulse haben wir beschlossen, diverse Bewegungsangebote vor Ort im Detail vorzumachen und die gefilmten Übungen auf eine einfache Weise zugänglich zu machen«, erläutert Veronika Bittner-Wysk vom Gesundheitsforum. Kathrin Buck, die unter anderem als Gymnastiklehrerin tätig ist, hat dafür viele Übungen ausgearbeitet, Jenny Seemüller hat die Texte für die Videos eingesprochen. »Wir laden nun herzlich dazu ein, die Bewegungsprogramme im ›Eninger Bewegungsgarten‹ selbst auszuprobieren«, wirbt Bittner-Wysk.

Mehr als 40 Videos

Ansehen kann man die Filme ganz einfach mit dem Handy oder zu Hause. Am Freitag werden deshalb am Calner Platz neue Schilder mit QR-Codes eingeweiht. Wer diese mit dem Handy abscannt, gelangt direkt auf die Internetseite mit den Videos und kann vor Ort die Übungen ansehen, um sie direkt im Anschluss nachzumachen. Wer dabei die Untertitel-Funktion für YouTube aktiviert hat, kann alle Texte auch im Videobild angezeigt bekommen.

Über vierzig Videos sind entstanden und verschiedenen Übungsreihen zugeordnet worden. Das erste Bewegungsprogramm ist der »Sturzpräventions-Parcours«, der zuvorderst für ältere Menschen konzipiert wurde. »Mit den Übungen bleiben gerade ältere Menschen fit und mobil, schulen ihre Beweglichkeit und das Gleichgewicht«, wird dazu in den Videos erläutert. Das helfe dabei, seine Gehsicherheit lange zu behalten und somit auch Stürze zu vermeiden, findet Bittner-Wysk.

Neu ist auch das Programm »Fitness für Jung und Alt«. Das Workout kann nicht nur am Calner Platz absolviert werden, sondern fast überall, auch generationenübergreifend. Für körperlich eingeschränkte Personen werden ebenfalls Impulse gegeben: Bittner-Wysk hat dafür zusammen mit ihrem Patensohn Dennis, der im Rollstuhl unterwegs ist, ein inspirierendes Videos aufgenommen. Eine weitere Übungskategorie ist mit »Aktive Pause« überschrieben, und auch eine Videoreihe zum Thema »Achtsamkeit« gibt Tipps.

Einweihung am Freitag

Die Internetseite versteht sich dabei als offene Plattform, betonen die Initiatoren des Projekts. »Wir sind froh, dass wir zum Aufbau der neuen Homepage die Agentur Raketenschmiede aus Pfullingen gewinnen konnten«, erklärt Bittner-Wysk. »Die Seite ist offen für weitere Beiträge zur Gesundheit in, um und rund um Eningen«, erklärt Geschäftsführerin Sabine Breisinger. Entstehen soll damit eine größere Plattform mit vielen Videos zum Thema, die Initiativen und Anbieter gleichermaßen vernetzt.

Die Initiatoren der Bewegungsprogramme um Gesundheitsforum und Gesunde Gemeinde Eningen laden am Freitag, 12. Mai, um 16 Uhr dazu ein, den Eninger Bewegungsgarten am Calner Platz mit neuen Impulsen kennenzulernen. Dabei präsentieren sie nicht nur die Übungen, sondern auch Initiativen von Partnern wie dem Netzwerk Demenz. Die Internetseite mit den Videoclips wird vorgestellt und die Filme im Gruppenraum von PhysioEningen in der Hauptstraße am Zugang zum Calner Platz gezeigt. (eg)

www.eningen-bewegt-sich.de