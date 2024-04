Das alte Eninger Rathaus. Ursprünglich stammt das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert und war mehrfach umgebaut worden. Es gilt unter anderem als technisch veraltet, zu klein und nicht barrierefrei. Eine Renovierung könnte einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Foto: Ralf Rittgeroth Das alte Eninger Rathaus. Ursprünglich stammt das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert und war mehrfach umgebaut worden. Es gilt unter anderem als technisch veraltet, zu klein und nicht barrierefrei. Eine Renovierung könnte einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Foto: Ralf Rittgeroth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.