Aktuell läuft in der Baumschule Rall in Eningen die große Sortenausstellung der Fachvereinigung Obstbau. Am Wochenende konnten Obstbaumbesitzer auch ihre Sorten bestimmen lassen.

240 Apfel - und 60 Birnensorten sind in der Baumschule Rall ausgestellt. Foto: Gabriele Böhm 240 Apfel - und 60 Birnensorten sind in der Baumschule Rall ausgestellt. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.