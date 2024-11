Der Bischof pilgert auf dem Wolfgangweg von Pfullingen nach Regensburg mit

Die Pilger auf dem Wolfgangsweg haben den letzten Abschnitt in Regensburg mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer absolviert. FOTO: PRIVAT

PFULLINGEN/REGENSBURG. Zur Staffelpilgertour vom Geburtsort des Heiligen Wolfgang war eine Pilgergruppe einen Tag nach der Einweihung des neuen Wolfgangwegs mit Bürgermeister Stefan Wörner und Dekan Hermann Friedl in Pfullingen gestartet. Nach 19 Tagen machten sich in Eilsbrunn bei Regensburg mehr als 30 Personen auf den Weg zur letzten Etappe bis zum Ziel des neuen Pilgerwegs, St. Emmeram in Regensburg.

Der Tag begann mit einer Eucharistiefeier in der ältesten Wolfgangkirche des Bistums Regensburg, in Eilsbrunn mit Pfarrer Götz und Dekan Friedl, der mit einigen Pfullingern angereist war. Danach ging es bei leicht nebligem Wetter über Waldwege zur Wallfahrtskirche Mariaort und zur naheliegenden Kalvarienkapelle un dann weiter Richtung Regensburg.

Zur Mittagspause waren alle Teilnehmer eingeladen in das Gemeindehaus der Kirche St.Wolfgang, in einem südlich der Innenstadt gelegenen Stadtteil Regensburgs. Dort wurde die Gruppe von Pfarrer Michael Fuchs empfangen. Nach einer Andacht mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer machten sich alle gemeinsam mit dem Bischof auf den letzten Abschnitt des Pilgerwegs durch die Innenstadt von Regensburg bis zur Grablege des Heiligen in der Krypta von St. Emmeram. Mit einer Pontifikalvesper wurde die Ankunft dort feierlich zelebriert.

Anschließend waren die Pilger im Kurfürstensaal des alten Rathauses zu einem Empfang der Stadt Regensburg geladen. Grußworte des stellvertretenden Bürgermeisters Ludwig Artinger und des Ersten Beigeordneten der Stadt Pfullingen, Manuel Baier, rundeten das fulminante Programm des Tages ab.

Zwei Pilger wandern alle Etappen

Insgesamt waren auf allen Etappen der Staffelpilgertour mehr als 150 Personen auf dem neuen Wolfgangweg unterwegs, teils nur für eine Tagesetappe, manche an mehreren Tagen. Zwei Teilnehmer wanderten sogar alle 19 Etappen mit und wurden zum Abschluss mit einer besonderen Urkunde belohnt.

Überall wurden die Pilgergruppen sehr gastfreundlich empfangen. Die Idee der Staffelpilgertour, um den neuen Pilgerweg bekanntzumachen, war ein großer Erfolg. (eg)