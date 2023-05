Der Bio-Regiomarkt ist erstmals wieder auf dem Pfullinger Marktplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Kinder probieren die Spielgeräte an der Martinskirche aus, Passanten sitzen auf den Stufen und schlotzen genüsslich ein Eis: Pfullingens Neue Mitte kommt gut an und wird auch abseits der zahlreichen Veranstaltungen rege genutzt. Auch gestern war auf dem Marktplatz wieder was los, denn seit dieser Woche finden die Märkte, die baustellenbedingt vorübergehend auf den Laiblinsplatz umziehen mussten, wieder auf dem frisch sanierten Marktplatz statt. Den Auftakt machte der Bio-Regiomarkt, zwei Jahre nachdem erstmals die Bagger anrückten, durfte er nun an seinen traditionellen Platz zurückkehren. Am Freitag findet der Wochenmarkt ebenfalls erstmals wieder auf dem Marktplatz statt. Die Regiomarktbeschicker jedenfalls freute es, zurück zu sein: »Wieder daheim!«, sagte etwa Regine Peter, die am Stand der Gärtnerei Bayer Gemüse verkauft, auch Gisela Werz vom Stand gegenüber hofft nach der Rückkehr »nur das Beste«. Für Kundin Tanja Nothdurft war’s nach der langen Laiblins-Zeit im ersten Augenblick zwar »noch ungewohnt«, dem neuen Marktplatz kann sie auch so einiges abgewinnen: »Unsere Neue Mitte isch einfach super«, findet sie. (GEA)