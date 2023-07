Beim Eninger Kultursommer gibt’s Programm für Jung und Alt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein prall gefülltes Kulturprogramm mit Comedy, Musik, Kindertheater und viel guter Laune wird den Eningern dieses Jahr mit dem Kultursommer im »Park am Türmle«, In der Raite 2, geboten. Es gibt Kultur für Jung und Alt, Zeit und Platz zum Chillen, Snacken und Freunde treffen – genau das richtige, um Daheimgebliebenen eine große Portion Sommerlaune und Freizeitspaß zu bringen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Los geht’s am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr mit einem Konzert der Musikschule Eningen. Am Samstag geht es schwäbisch heiter weiter mit Comedian Leibssle. Der Eninger gibt ein Heimspiel und bringt die Lachmuskeln mit seinem Programm »Freilich! Im Gegenteil sogar« um 19.30 Uhr mächtig in Schwingung.

Musikverein und Soulfood

Der Sonntag ist zunächst für die Kleinen gebucht. Um 11 Uhr kommt Lila Lindwurm »Hüpfvergnügt« in den Park und nimmt Kinder von 3 bis 11 Jahren mit in ein turbulentes Kinderlieder-Mitmach-Programm. Der Sonntagabend ist für die Großen reserviert. Vincent Klink, bekannt als Inhaber der Wielandshöhe in Stuttgart und für seine musikalischen Lesungen mit Anekdoten über das Weltgeschehen, weiß auch einiges über Eningen zu berichten.

Vincent Klink kommt im Rahmen des Kultursommers nach Eningen. FOTO: PRIVAT Vincent Klink kommt im Rahmen des Kultursommers nach Eningen. FOTO: PRIVAT

Nach ein paar Tagen Alltag eröffnet dann der Eninger Musikverein am Freitag, 4. August, um 18 Uhr mit Blasmusik die nächste Kultursommer-Runde, während die von Sandra Linsenmayer und Jan Henning ins Leben gerufene Konzertreihe »Acoustic Soulfood« am Samstag, 5. August, um 19.30 Uhr mit drei Musik-Acts auffährt. Mit dabei sind Lea Reister, Ferdi und die Folkrockband Booghk de Doo. Zur »Culture kitchen« gesellt sich für das leibliche Wohl auch Bao-Buns-Burger-Truck.

Zum Abschluss der Sommerreihe am Sonntag, 6. August, wird es gemütlich im beschaulichen Park am Türmle. In Weiß gehüllt warten Sitzgruppen und Kleinkünstler auf Picknickgäste in Weiß. Das White Picknick startet um 16 Uhr. Einfach den Picknickkorb packen und vorbeischauen. Für das leibliche Wohl sorgen bei allen Veranstaltungen Foodtrucks und Vereine. Beim White Picknick ist zusätzlich eigene Verpflegung gefragt.

ENINGER KULTURSOMMER AM TÜRMLE Das Programm und die Preise auf einen Blick Freitag, 28. Juli: 18 Uhr Bunte Sommerabendklänge. Zu Taste, Tonloch und Saite, Ensembles der Musikschule spielen auf. Eintritt frei. Samstag, 29. Juli: 19.30 Uhr Comedy mit Leibssle: »Freilich! Im Gegenteil sogar«. Vorverkauf (VVK) 15 Euro, Abendkasse (AK) 17 Euro, ermäßigt 12 Euro.Sonntag, 30. Juli: 11 Uhr: Kindertheater »Hüpfvergnügt«. Sommer-Sonniges Lieder- und Geschichten-Mitmach-Programm für Kinder von 3 bis 11 Jahre. VVK 3 Euro, AK 5 Euro, Familien 10 Euro. 17 Uhr Vincent Klink »Best of«, VVK 12 Euro, AK 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Freitag, 4. August: 18 Uhr Blasmusik am Türmle mit dem Musikverein Eningen. Eintritt frei. Samstag, 5. August: 19.30 Uhr Acoustic Soulfood. Bunter Bandabend für alle Altersklassen, handgemachte, akustische Häppchen angereichert mit Bao-Buns-Burger. Eintritt frei. Sonntag, 6. August: 16 Uhr White Picknick. Eigene Speisen und Getränke fürs Picknick einpacken und vorbeikommen zu kulturellen Kleinkunst-Häppchen. Eine Ermäßigung ist gültig für Kinder bis 14 Jahre sowie für Menschen mit Behinderung. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung. (eg)

Karten für kostenpflichtige Events gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf im Bürgerbüro. Eine barrierefreie Toilettenkabine ist vorhanden. Bei starkem Regen müssen die Veranstaltungen ausfallen. Informationen dazu gibt es am Veranstaltungstag auf der Homepage der Gemeinde. (eg)