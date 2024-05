Baustelle: Defektes Leerrohr in Pfullinger Neue Mitte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der eine oder andere hat sich die Augen gerieben in den vergangenen Tagen. Bauzäune und zwei Haufen herausgerissener Pflastersteine erinnerten in Pfullingen an Unangenehmes aus der jüngeren Vergangenheit. Reißen sie da schon wieder alles auf? Das kommentierte mancher die Stelle in der Griesstraße vor dem Rathaus I unterhalb des Dienstzimmers von Bürgermeister Stefan Wörner. Alles wurde nicht aufgerissen.

An zwei Stellen wurde gebuddelt, weil das dort im Zuge der Innenstadtsanierung verlegte Leerrohr so gequetscht war, dass man es mit einem Glasfaserkabel nicht durchschießen konnte. Das hatten Bauarbeiter bemerkt, als sie vom Lindenplatz aus genau diesen Auftrag gehabt hatten. Also musste wieder gebuddelt werden. Das übernahm als Betreiber die FairNetz. Auf die Stadt Pfullingen kommen keine Kosten zu. »Wir bezahlen da nichts«, sagte Pressesprecher Markus Hehn. Am Donnerstagnachmittag war die Sache geritzt und die Pflastersteine wieder so verlegt, wie sie vorhin lagen. (GEA)