Barbara Bosch (3. von links) und Siegfried Mahler (links) ehrten langjährige Mitglieder des DRK. Paul Mohl (Mitte) ist mit 65 Jahren am längsten dabei. Etliche Geehrte fehlen auf dem Foto. Foto: Gabriele Böhm Barbara Bosch (3. von links) und Siegfried Mahler (links) ehrten langjährige Mitglieder des DRK. Paul Mohl (Mitte) ist mit 65 Jahren am längsten dabei. Etliche Geehrte fehlen auf dem Foto. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.